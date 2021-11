España ha actualizado las condiciones de entrada para los ucranianos

España ha restringido la oportunidad para que los ucranianos viajen con una prueba negativa a partir del 22 de noviembre, pero los que han sido vacunados tienen la posibilidad de viajar.

Cómo Escribir “Verdad europea”, dice Descripciones Embajada de Ucrania en España y actualizada Mapa del Ministerio de Relaciones Exteriores Sobre el régimen de entrada para los ucranianos.

Las normas fueron cambiadas por orden del Ministerio del Interior español el 19 de noviembre y entraron en vigor a la medianoche del 22 de noviembre.

Si han transcurrido más de 14 días desde la segunda dosis y hay un ciclo completo de vacunación contra el coronavirus, la admisión continuará. Las vacunas están aprobadas por Comirnaty / BionTech / Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Janssen, Moderna, Coronavac / Sinovac, Sinopharm.

Esta regla se aplica a personas mayores de 12 años. Los niños menores de 12 años pueden ingresar sin un certificado de vacunación con un padre vacunado.

La prueba negativa (PCR no más de 72 horas, antígeno – no antes de 48 horas) o certificado de recuperación (no más de 180 días) solo es posible para viajes de negocios / tipos específicos de personas:

(A) Los extranjeros que hayan obtenido un permiso de residencia en uno de los estados miembros de la UE, el área Schengen, Andorra, Mónaco, el Vaticano o San Marino, y que viajen al país de residencia permanente deben estar documentados;

b) Los titulares de visados ​​de larga duración emitidos por uno de los estados miembros de la UE o el espacio Schengen viajen al país donde se emitió el visado correspondiente;

(c) personal médico, investigadores o cuidadores de ancianos en el desempeño de sus funciones;

D) personal involucrado en el transporte de carga y miembros de la tripulación de barcos y aeronaves;

e) personal diplomático y diplomático, personal de organismos internacionales, militares o de servicios humanitarios, para el desempeño de sus funciones;

f) Estudiantes que estudian en uno de los países de la UE o en virtud del Acuerdo de Schengen y que hayan obtenido el curso de estudio o visa correspondiente, y que vayan exclusivamente al país de estudio y, por supuesto, durante el curso de estudio, no antes de 15 días antes de su comienzo. Si el país de destino es España y la duración de la estancia no supera los 90 días, es importante asegurarse de que la formación se lleve a cabo en una institución administrativa acreditada y registrada en España, y que el curso de formación se implemente en su totalidad, a tiempo y completo tiempo y ofrece un diploma o certificado;

g) trabajadores altamente cualificados que vengan a realizar labores necesarias que no puedan ser postergadas ni realizadas a distancia, así como los que participen en concursos internacionales de alto nivel en España, que deberán estar documentados;

h) Personas que documenten la existencia de circunstancias familiares obligatorias;

(i) personas que documenten la necesidad de ingresar por la fuerza, la fuerza o por razones humanitarias;

(j) Los Residentes de Terceros Países, Áreas de Administración Especializada y Empresas y Oficinas Regionales listadas en el Enlace, deberán viajar directamente desde ellos, viajar exclusivamente a través de otros países listados o realizar transportes internacionales únicamente en aeropuertos de Países no Enlace. .

(k) Las personas con certificado de vacunación aprobado por el Ministerio de Sanidad español estarán sujetas a la preinspección por parte de los funcionarios sanitarios, así como los menores de edad de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad. Para las personas que residen en Gran Bretaña y el Reino Unido de Irlanda del Norte, además del Certificado de Inmunización, los Certificados de Diagnóstico aprobados por el Departamento de Salud en virtud de la Sección 7 1 de la Orden 4 de junio de 2021 Salud, Control de salud que se llevará a cabo en el punto de entrada a España.

Todo tipo de pasajeros, incluido el transporte, deben cumplimentar previamente un formulario de control sanitario (ya sea en el portal del Ministerio de Sanidad español o descargando la aplicación móvil Spain Travel Health -SpTH-) y obteniendo un código QR. A su llegada a España en el punto de control del puerto o aeropuerto para entregar bajo petición a los representantes del transportista antes de abordar los servicios de control sanitario.

En el puesto de control de la entrada es necesario pasar un chequeo médico, que incluye un mínimo de documentación, inspección visual y medición de temperatura sin contacto.

