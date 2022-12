España, Gavi ha conquistado a la principessa Leonor? Le indiscrezioni REUTERS/Dylan Martínez

C’è davvero del tenero tra Gavi e la principessa Leonor? Per il momento sono solo indiscrezioni, ma secondo la cronaca rosa spagnola la giovane reale abbrevi un obole per il calciatore…

Con un regalo inaspettato l’avrebbe conquistata: così si vocifera in Spagna, dove impazza il gossip. Davvero Gavi ha rubato il cuore della figlia del re Felipe?

Il calciatore del Barcellona, ​​​​convocato anche in nazionale in occasione dei Mondiali en Qatar, habría regalato al re Felipe VI una sua maglia autografata. La taglia però è la vera sorpresa. La misura, infatti, non sarebbe adatta al monarca. La taglia della maglietta è la S e questo detail ha fatto partire i rumors, che si sono scatenati tra supposizioni e pettegolezzi. Il dono era destinato alla princessa?

Leonor, 17 anni, abbrevi un debole per il calciatore: stando a quanto referito dai media spagnoli, infatti, la giovane reale abbrevi una carteletta piena di foto di Gavi. Per il momento tutto tace: la principessa non si sbilancia e il giocatore si concentra sui Mondiali, ma i tifosi ci sperano. Davvero tra i due c’è del tenero?

«È il giocatore più bello della nazionale spagnola, è soltera ma flirta molto«, vociferano i giornalisti del programma tv «Socialitè», en onda su Telecinco. Leonor abbrevi chiuso da poco una relazione con un ragazzo brasiliano che aveva evene connoisseur i suoi genitori. La lontananza abbrevi influito sulla fine della loro historia de amor.