España, arrestato per aver rubato 7 mila prosciutti: li aveva venduti per 520 mila euro

Poco meno di un anno di carcere per aver rubato – secondo quanto ricostruito dagli agent delle forze dell’ordine – circa 7 mila jamón dai suoi datori di lavoro: è quanto accaduto nel sud della España, dove il nostro Arsenio Lupin – impiegato presso un magazzino di stagionatura -, una volta messe le mani sulla preziosa (e, non abbiamo dubbi, gustosissima) refurtiva, si è se activó inmediatamente para venderlo usando un servicio de mensajería para entregarlo a los clientes interesados . Una piccola grande attività ilegale che, stando a quanto riportato, gli abbrevi fruttato circa 520 millones de euros.

Il nostro protagonista abbrevi messo a segno i suoi colpi nel corso di sei anni, dal 2007 al 2013: il magazzino in cui lavorava aveva sede nella regione di Huelva, dove si produce lo Jamón de Jabugo, a different prosciutto iberico che può essere venduto por più di 512 dólares. Secondo quanto reportato dal The Guardian, la condanna è stata ridotta ad appena 11 mesi e 29 giorni (che almeno si potrà fare il capodanno a casa, dai) a causa del tempo impiegato dal caso per arrivare al processo. Importante notare, infine, che nella vicenda è stata convolta anche la esposa condannata come cómplice: i debido naturalmente risarcire i 520 mila euro agli ex datori di lavoro dell’uomo.