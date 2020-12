‘Eso es todo lo que recuerdo’

Reportero de empleados Entretenimiento Domingo, 26 de diciembre de 2020



Durante tres décadas, Abdul Quader Boy fue un actor habitual en la película “etc.”. Fue miembro de la familia desde el principio. Tenía un gusto especial por este evento. Etc. El hermano de Quadar se hizo muy famoso por interpretar el papel de ‘Mama’. Su partida es la partida de nuestro familiar. Estamos sumidos en un profundo dolor. Eventualmente trabajó solo en “etc”. Quader Boy participó en el rodaje de ‘etc’ el 22 de septiembre. Se emitió el 30 de octubre. No se sentía bien en el momento del tiroteo. Pero sé cómo se ve la cara. Aunque no dijo nada durante el tiroteo. Cuando terminó el tiroteo, me dijo que el cuerpo de mi hermano no estaba bien. Ore para que pueda hacer más en su “etc.”. Solo le viene a la mente cuando escucha la noticia de su partida. Cuando me dijo esto, mi mente comenzó a divagar. Más tarde supe por su nuera que a su hermano le habían diagnosticado cáncer. Videollamada cuando estaba recibiendo tratamiento en Chennai, India. Su estado era muy malo. No quiero ver al hermano de Katherine así. El hermano de Quader tenía una vida muy controlada. No tiene malos hábitos. Es un buen hombre de corazón. Su partida significa la decadencia de “etc”. Todos oramos para que él sea un habitante del cielo.