Escocia 7-1 Islas Feroe: ‘Podemos hacer más progresos’, dice Christy Grimshaw

Christy Grimshaw pasó a marcar 4-0 en el descanso en Hampton

Christie Grimshaw dice que después de una victoria por 7-1 sobre las Islas Feroe, Escocia podría tener un comienzo prometedor en su clasificación “progresiva” para la Copa del Mundo.

Grimshaw anotó su primer gol internacional en su cuarta aparición, mientras que Jenna Clark anotó un gol de debut.

Chloe Arthur celebró su primer gol con Escocia con títulos en la primera mitad.

“Fue bueno marcar siete goles, pero creo que podemos mejorar mucho más”, dijo Grimshaw.

“Todos sabemos que podemos progresar”.

El centrocampista del AC Milan lanzó una volea limpia 4-0 justo antes del descanso, con Erin Cuthbert, Martha Thomas y Claire Emsley también en el arco en un partido lateral.

Escocia y la primera cabeza de serie, España, lideran con los puntos más altos en el Grupo B después de los partidos de la primera ronda.

Grimshaw cree que el nuevo entrenador en jefe, Pedro Martínez Losa, está llevando a la selección nacional en la dirección correcta.

“Quería ser parte del equipo esta semana. Pedro ha ideado algo nuevo con sus entrenadores. Realmente estamos rompiendo partidos y ayudándonos a mejorarlo. Es una nueva aventura, es muy positivo”.

Martínez Losa tuvo que prescindir del capitán del Arsenal, Kim Little, después de su retiro internacional y la influyente jugadora del Manchester City Carolyn Weir también estuvo ausente debido a una lesión.

“Tenemos metas claras [for the players] Dentro y fuera de la cancha

“No tenemos mucho tiempo para practicar las cosas. Cuando terminamos, 4-3-3 toda la espalda sube. Tardamos unos minutos en llegar a su fin, pero nos sentimos cómodos”.

“El partido fue como lo habíamos planeado. Sabíamos que sería difícil marcar el primer gol y teníamos que ser pacientes y mover el balón.

“Marcamos buenos goles y creo que es una buena actuación. Necesitamos seis puntos [from the opening two qualifiers] La próxima vez esperamos que haya más gente aquí. [at Hampden]. “