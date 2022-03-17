17 березня оруський атор андр ашенко заявив, о українському лідеру олодимиру Зеленському потрібно прийняти пропозиції очільника В Володимира Путіна щодо миру, акше зг од о «.

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Ашенко агає, об Зеленський прийняв прийнявопозицію зиціюа

Онаний, о найближчим часом цей конфлікт – операція Росії – акінчиться миром. Ажу ам оловне: Осія опонує україні – путін зеленському, яе чночно знаю, – абсолютно прийнятний аріант договору. Гогодні можливо, об аїна з Росією омовилися а Зеленський вав із цей цей гоговір. О Зеленський а це не т, то, повірте, ому доведеться з асом ати акт про апітуляцію. Осія цій війні не ограє. Ви муому ви 100% онані акож. Акінчується а у зіазі оги зі сторін, онія ає краще, ніж я, – кинувся грогрожувати Україні ошені.

Окрім Того, пандальний політик очав запевняти, що білорусь х оче воювати з оче воювати з їнаїною, однак, мовляв, Акий Арій Уожливий у разі Алації.

Лукандр (ашенко (–ото – kremlin.ru)

Аходу не асться втягнути сас у цей конфлікт. Сас Остатньо розуму, Об не втягнфися в цей конфлікт, як сас сьогодні американці аром зі оїми артнерами што вхого конфлікту, – Одав.

Ташенко Акож жочав Брехати, 23® 23-24 Лютого Україна нібито Анувала заруато Ару по о біуусі «чотирьох точок», Але він оо «.

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