En España amano l’Italia, ma non siamo così simili

Spagnoli e italiani, così latini ma così tanto diversi. «Siamo vicini e affini in tante cose, ma ci assomigliamo meno di quanto crediamo»

Così vicini, ma somme lontani. España mi Italia sembrano due paesi che si assomigliano molto, nella lingua e nella cultura, ma in realtà sembrano essere due mondi paralleli che non si incontreranno mai. «¿Il sucesso sociale en España? A un italiano, oa un’italiana, capaci di preparera un buon tiramisù è garantito” capitava di sentirsi suggerire anni fa, e forse capita ancora, alle feste di Madrid. Le vie dell’integrazione sono e, per i nuovi arrivati ​​​​dall’Italia, simentura l’abilità ai fornelli è una efficace chiave d’ingresso nella mundana vita Spanisho. Che, a dire il vero, si svolge più spesso all’aperto: «Voi amate le cene casalinghe tra amici, noi preferiamo uscire la sera e muoverci di birreria in birreria» vengono regularmente avvisati i neofiti della movida che, qui, nessuno chiama più così da decenni.

«Ci amiamo. Siamo vicini e affini in tante cose, ma ci assomigliamo meno di quanto crediamopremette Enrique Juliana, vicedirector del principale quotidiano della Catalogna, La Vanguardia . Por ragioni storiche: “La España ha il passato di un impero. Una decisión firmata a Madrid, pochi mesi dopo era in vigore anche en la Patagonia. L’Italia è uno stato nazionale unitario dal 1861“. E por motivo geopoliti: “L’Italia ha uno sguardo orientale che manca alla Spagna: Venecia, Marco Polo, Trieste y Milán y l’Austria-Ungheria, Bisanzio, Ravenna, il canal di Otranto, l’Albania, la Grecia. In alcuni paesi della Calabria si parla ancora l’Albanese… La Spagna è netamente orientada a occidente: i Pirenei, il Nord Africa e l’America Latina. Più di 400 millones di persone parlano lo spagnolo nel mondo , lontano dall’Eurasia“.

La Spain ha sempre preso a modello l’Italia cercando di fare meglio

Però, ci si tiene sempre d’occhio. A finales de 2006, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hacía un eufórico anuncio a los españoles: “Entro quattro anni il nostro reddito pro capite supererà quello dell’Italia«. Un anno dopo, alla vigilia della grande crisi che habría golpeado al mundo entero, sommandosi nella monarquia parlamentare dei Borboni allo scoppio di una gigantesca bolla immobiliare, Zapatero incontrò la stampa estera per gli auguri natalizi e rafforzò il pronostico e l’orgoglio nazionale: “L’anno prossimo sorpasseremo l’Italia, poi reggientemo la Francia infine la Germania». Di fatto non andò exactamente così e, alle elezioni del 2011, il socialista Zapatero dovette lasciare il posto al conservatore Mariano Rajoy. Ma l’Italia seguir siendo en la península ibérica un parametro, un termino di paragone economico e politico più relevante di quello francese. E assai più interessante di quello dei vicini portoghesi.

«L’Italia se percibe como un modelo de referencia – confirmalo Diretreto dell’Istituto Italiano di Cultura a Barcelona, ​​​​Lucio Izzo —. La Costituzione spagnola è stata scritta ispirandosi a quella italiana, nel 1978, al terminar del franchismo, durante il quale il nostro era stato uno dei paesi dove gli Spaniardo potevano procurarsi i libri e vedere i film prohibido por el régimen de Francisco Franco. En quel longo periodo l’Istituto di Cultura e la scuola italiana representó un oasis de libertad y conocimiento. Pedro Almodóvar ricorda spesso di essersi format con il cinema italiano degli anni ’50 e ’60. Anche se Federico Fellini è stato bandito per motivi politico e culturali fino agli anni ’80“.