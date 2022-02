Il salario minimo en Germania – “Molti cittadini del nostro paese lavorano molto ma guadagnano poco e questo deve changere”, escribió Scholz en un tuit en cu annunciava la decisión del Gabinetto. “Per me aa delle leggi più importante y una pregunta sobre rispetto”, agregó.

La Germania es una de las pocas mini nazionale da 2015, introdotto su insidenza en socialdemocratici en Scholz, che, all’epoca, erano socio en minoranza del gobierno dell cancelación conservatress Angela Merkel. Esta es una parte mínima de 8,50 euros, y una comisión en uno de los sindicatos de relatores y base de datos en Lavoro lo rive reglamento, vivo en Fissando por 9,82 euros y una cuenta de 10,45 euros vigore il 1 ug luglio .

La cuenta del ultimátum es sobre el bisogno dell approziono en el Parlamento, dovalis coalizione tripartita di Scholz o a comoda maggioranza. El segundo proyecto en legge, alrededor de 6,2 millones en persona en Germania tiene un sustento de alrededor de 12 euros. Por ejemplo, a 1 iss iss comisión comisión comisión comisión comisión comisión comisión comisión comisión comisión comisión

La reazione dall’Italia – “Il gobierno tedesco aumenta il salario minimo, in Italia siamo ankora all’anno zero. Ve a la pelea en Twitter Giuseppe Conte, presidente de M5s.

“Ci sono 4,5 millones en lavoratori y lavoratrici con una paga da fama: la nostra battaglia è per loro. Torna a chiedere Conte.

“Vedo che Enrico Letta y Giuseppe Conte rilanciano necesariamente introdurre un salarimo minimo, per combattere il lavoro povero. Miglior messaggio posiblemente, a costa de una coalización”. Regístrese en Facebook hoy para obtener más información sobre Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“Piuttosto chee pardere tempo discute disc campi largii and continui tatticism, confrontiamoci su come allargare i diritti e gli stipendi delle persone. utility, la need, lurgenza di uno schiramento progressista contro l’onda della destra “.