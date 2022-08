Elezioni, Letta: ‘Liste entro Ferragosto’ – Politica

Pd e +Europa presente la candidata di Carlo Cottarelli. Nel proporzionale sarà capolista con la lista del Pd (Demócratas y Progresistas), ma sarà present anche in un collegio uninominale al nord. E’ quanto spiegato in conference stampa a Roma dai vertici Pd e di Più Europa. Il secretario Pd, Enrico Letta, ha poi detto che è in corso la Discussion sulla possibilità di candidare i leader dei partiti nei seggi uninominali: «Ne stiamo discustendo in queste ore, lo faremo con tutti i contraenti della coalitionzione. Troveremo le soluzioni». In pratica si tratterebbe di ripensare i termini dell’accordo che era stato closed anche con Carlo Calenda, che prevedeva apppunto di non candidare i leader di partito negli uninominali.

Elezioni: Letta, Meloni cerca de incipriarsi e cambiare immagine

«Entro Ferragosto intentiamo quitre le liste per poi essere operativei sul territorio». Lo ha decidido el secretario del Pd, Erico Letta. «Io sono vinto e determinado che il risultato sarà un ottimo risultato, la candidata di Cottarelli dimostra che siamo attrattivi, l’obiettivo è continuare la crescita, con compagni di viaggio with cui abbiamo piacere di lavorare» ha detto il secretario del Pd, Enrico Letta, parlando delle expectations al voto. «Meloni sta cercando di changee immagine, di incipriarsi, Ma mi sembra una posizione molto delicata, se i punti di ríferente sono Orban. Quella intervista è un modo per rifarsi l’immagine ma c’è difference con il discorso in Spagna per la candidata di Vox, era un altra storia. Suggerirei che non si faccia un discorso per il pubblico spagnolo e uno in Italia, ognuno di noi ha una faccia sola». Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta. «Meloni ha una idea sulla flat tax? Non ho sentito la sua posizione. E’d’accordo con Salvini e Berlusconi?» Benedetto Della Vedovadi Più Europa – comparte la cifra che indica Salvini o quella che indica Berlusconi?”.

«Mai avevo visto un voltafaccia così arrepentino, immotivato e anche truffaldino». Lo ha hecho Emma Bonino, en conferenza stampa con il secretario del Pd, Enrico Letta, a Roma, parlando dello strappo di Carlo Calenda. Non tarda la risposta del leader di Azione. «Emma Bonino, io sono una persona educata. Ho avuto per te solo parole di stima. Cerca pero di non perdere il controllo di te stessa. «Gracias.». Lo scrive su twitter Carlo Calenda replicando alla líder radicale che aveva definito il suo strappo «un voltafaccia così arrepentino, immotivato e anche truffaldino».

.@emmaboninoio sono una persona educata. Ho avuto per te solo parole di estima. Cerca pero di non perdere il controllo di te stessa. Gracias pic.twitter.com/pveAyd7Nun — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 10 de agosto de 2022

