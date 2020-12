El Sid – Revisión

Reseña en BREVE Acciones de un personaje por descubrir (al menos, aquí en Italia).

Algunos repugnantes aquí y allá, pero cuando se golpea, conduce.

La producción de personajes femeninos es particularmente exitosa.

Algo espiritual en esta serie me recordó los capítulos Perserk Dedicado a la Edad de Oro de los halcones. La tensa conciencia antes de las guerras y las celebraciones entre los supervivientes apunta a describir la explotación en los campos de forma espontánea y brutal en la realidad porque alguna vez fueron una epopeya empapada de alcohol y emoción.

Pensando en ello, la razón es simple: más allá del topo de aventura que comparten ambas historias, Personajes famosos como El Sid inspiraron directa o indirectamente a todos los comediantes (En el sentido clásico de “señores del campo de batalla”) Literatura, cine o cómics. Por supuesto, incluido Katchu.

Nacido en 1040 antes de convertirse en el símbolo de la Reconvista de la Península Ibérica, Rodrigo Dias de Beauvoir -el primer nombre de la ciudad- fue tomado como taller en la corte de Fernando I. Mientras estuvo en puestos de caballería, llegó a servir al príncipe Sancho en la Guerra de la Cruz contra su tío, Aragón I Ramiro I, que recibió el título de Comptor.

Siéntate (casi) campeón.

Entre historia y mito

Está, con líneas muy grandes y licencias diferentes, cubierto por los primeros cinco episodios de la serie producida por Zebra Productions y Prime Video, que está disponible por un par de días en los sitios de streaming de Amazon. Marco A. Creado y escrito por José Velasco y Luis Arons bajo la dirección de Castillo y Adolfo Martínez Pérez (este último tiene una larga carrera a sus espaldas en Hollywood, principalmente dedicada a las artes); El Sid Se refiere a la estabilización de la vitalidad de los productos españoles tras el éxito alcanzado Presidente, Casa de papel mi Élite. El protagonista Jaime Lorende proviene de estas dos últimas series, con el resto del elenco solo Alicia Sans, Carlos Barthem y Elijah Cholera.

En cuanto a packaging, nos enfrentamos a un trabajo con capacidad para reproducirlo a nivel internacional, incluida la banda sonora compuesta por el Oscar Gustavo Santolalla.Montaña Brockback, Babel), Y una dirección complicada para ocultar sus debilidades bajo planos largos al aire libre realmente interesantes tanto para fotografía como para composición.

¿No quieres ponerle un buen partido?

De vez en cuando hay algo de ingenio, sobre todo en palacio, entre momentos al borde de la telenovela (pero aquí, en las manos, tal vez las obras recomendadas en español) y entre un actor que nunca está en la burbuja, muchas veces incluso manejando su camino a través de las conversaciones.

Se puede sospechar que algunos productos de HBO se están ejecutando, lo que es más alto que el sospechoso durante ciertas escenas de sexo. Pero, en definitiva, no tengo ganas de culpar a nadie, porque salvo por todo, El Sid Tiene mucho que ofrecer a la audiencia y enseñar productos similares hechos en otras partes de Europa (no dije eso en Italia por no hacer Stanis). En primer lugar La serie está llena de captura y ritmo, con su vibra shakesperiana colgando para siempre entre la venganza, el respeto y el deber.. El equilibrio entre historia y mito está en juego, así como las indagaciones sobre el estado de ánimo que rodeaba a España en la segunda mitad de los años 1000 fueron contadas por varias subdivisiones e hígados.

La serie también aborda la relación entre el cristianismo y el Islam en los años 1000.

Claramente todavía estamos hablando de un producto de ficción y entretenimiento, por lo que intenta equilibrar la reconstrucción del pasado con el sentido presente.

Afortunadamente, la alquimia a menudo hace las cosas bien, y tal vez un poco más moderna frente a la representación de las dimensiones feminista y religiosa (aunque debe decirse que la política y las ganancias en ese momento a menudo prevalecían sobre la creencia, lo que lleva a la creencia de que acercar a cristianos y musulmanes más de lo que se hubiera pensado) La serie toma tiempo para mostrar los restos tribales de una comunidad donde la superstición y la magia a menudo se mezclan con la religión.Además de los efectos de las guerras a los ojos de la gente, no afecta.

Artesanía de armas

Según la tradición de las obras históricas (o por supuesto la ficción) El Sid Dividido entre sesiones de batallas y maniobras inevitables en la cancha, que incluyen diversos entrenamientos y duelos.

En la primera página, toda la zona dedicada a la juventud del protagonista entre los maestros inflexibles, los hermanos luchadores y el rival inevitable es dulce a la manera de algunos Shannon. La representación activa tampoco es mala, especialmente cuando se hacen duelos y saltos., Aunque lejos de la famosa “Batalla de los Bastardos”, golpea a las masas Game of ThronesElija lograr cubrir los límites de producción a través de campos estrechos, frame-cut y edición, y mejorar los momentos más importantes y plásticos sin reducir la sangre.

Las peleas masivas son un poco “trampas”, pero logran llevar el día a casa.

La Reina sigue siendo la pieza más poderosa a bordo

Si bien no es particularmente prudente acudir a las maniobras en el palacio y crear muchas situaciones dentro de sí mismas, ofrecen la oportunidad de condenar la profunda discriminación que sufrían las mujeres de esa época, incluida la nobleza, y descender en gran escala incluso en términos de representaciones. Por el contrario, revela cuáles son dos personajes interesantes de la serie: Rani Sancha y, sobre todo, su hija la princesa Urraka. Ambas son descritas como mujeres fuertes con una mentalidad moderna y como intolerantes de una sociedad patriarcal estrechamente asociada con la Iglesia.

Desde el punto de vista de la serie, la dimensión femenina funciona muy bien, y desde cierto punto esconde las aventuras de la protagonista., Sobre todo durante un viaje a Zaragoza. Esto, recuerda, no es un problema, pero parece ser la posición exacta de los autores.

Infonda Urraka es el personaje más interesante de esta serie.

Cerrar: Después de unos cinco episodios en aproximadamente una hora, pasan rápido, El Sid La segunda temporada termina con un suspenso que encaja bien, Ya anunciado y esperado para finales de 2021.

El Cit está disponible en Amazon Prime Video.