El Real Madrid venció al Mönchengladbach para clasificarse para la Champions

Real Madrid vs Borussia Moishengladbach

Fue condenado por negligencia contra los rivales más humildes de la región, El Real Madrid afronta una competición que cataloga a todo el mundo como “finalista” Enfrente de él Borussia Mönchengladbach. Un encuentro que les permitiría pasar primero a octavos de final, caer en la Europa League, ser la primera eliminatoria en la fase de grupos de la Champions League, o terminar últimos y no jugarla.

El marcador se abrió en 9 minutos Lucas Vasquez El extremo derecho que termina en el centro derecho Kareem Benzema, Quien estaba suspendido en el aire, golpeó el balón para celebrar el 1-0 y le dio tranquilidad a la Casa Blanca.

El equipo local se liberó y comenzó a girar el balón de lado a lado, aunque de forma ligeramente vertical. Entonces, la pelea se fue de esas áreas porque no estaba claro cuándo la selección alemana apostó al contraataque y se filtró entre los centros de Plea en 24 minutos y consiguió el pase correcto para enfrentarse de frente. El respeto, Pero contraste limitado.

2-0 vino con la misma receta. El que mira a la derecha esta vez Rodrigo, El goleador, desvió y lanzó un centro a un poste lejano para Benzema. El francés entró en el ritmo esta vez, estableciendo el segundo puesto de su equipo con un título en el poste lejano.

Unos minutos después, el español Vásquez volvió a infiltrarse por la derecha, esta vez mejorando una caza. Luca Motric. El croata sacó una derecha corta, que sacudió el palo y casi terminó tercero para el Real Madrid, que en ese momento dominaba el balón, el marcador y sin problemas.

El único grupo para ir solo un día fue B Ninguno de sus miembros está clasificado Todos tienen opciones para pasar la ronda. Entre ellos El மெரெங்கு Más irregular e impredecible.

El entrenador histórico con tres Champions League consecutivas Vive en una época llena de altibajos Tanto él como su equipo necesitan hacer un gran partido para conseguir tres puntos y dejar ir sus miedos.

Sumar tres supondría un terremoto en la capital española Y una sorpresa para el fútbol mundial. Ese Jiso Lo que pasó no debe repetirse Septiembre 1962 (Hace 58 años), donde el conjunto blanco se despidió de la Champions en la primera vuelta.

Un concurso europeo con el diseño actual. Luego no hubo fase de grupos, justo antes de las rondas eliminatorias que comenzaron en la ronda 16, Jugó una “ronda anterior”. Fue en ese momento que el Real Madrid no pudo ganarlo cuando cayó en un partido de todos contra todos contra el Bélgica Anderlecht. En septiembre de 1962, con madridistas Gento, Di Stefano y Puskas Encima no cruzaron el empate 3-3 en la capital española, cayeron 1-0 con un gol de Jeff Jurion durante su viaje a Bélgica.

No hay entradas disponibles para la próxima ronda contra el Borussia Monchengladbach Esto significa que por primera vez el Real Madrid no cruzará el escenario del tablero De la competición más importante de Europa.

Ellos vienen a la guerra Ramos y Danny Carvajal. Zidane puede contar con toda su defensa, pero pierde parte de los jugadores. Solo esta ahí Kareem Benzema, Se vio obligado a enfrentarse al objetivo nuevamente en el partido sin su razón para curar la escasez de golpes. En el camino, Mariano Díaz y Luca Jovic quedan fuera por lesión, lo que se suma a las importantes pérdidas de FedE Valverde, Eden Hazard y Martin Odeguard.

El equipo alemán, por su parte, El Madrid llega con potencial para clasificarse al octavo puesto por primera vez en su historia La final de la Liga de Campeones revivió su glorioso pasado en la antigua Copa de Europa de los 70 y la extinta Copa de la UEFA.

Alabama Gladbach Un empate es suficiente para que gane el pase durante 16 rondas. Si hay un empate, Meringes debería estar atento a lo que está sucediendo entre el Inter y el Shakhtar en Italia.

Posibles ejercicios:

Real Madrid: Cordois; Carvajal, Sergio Ramos, Warren, Mendy; Cosmiro, Cruz, Motric; Marco Asencio, Vinicius y Benzema.

Portugal Montserrat: verano; Liner, zinter, LVD, ventilación; Kramer, Newhouse; Lázaro, Stindl, Thuram; y Play.

Hora: 20:00 GMT (17:00 ARG-URU / 16:00 CHI / 15:00 COL-PER-MEX)

TV: ESPN2

ESTADIO: Altredo di Stefano

