Fakhrizadeh, considerado el fundador del programa nuclear de Irán, fue asesinado cerca de la capital, Teherán, el 27 de noviembre de 2020. Si bien ningún país u organización se ha atribuido la responsabilidad, el exdirector del servicio de inteligencia israelí (Mossad) Yossi Cohen aludió este verano a Tel Aviv. intervención.

El New York Times informó el 18 de septiembre que Fakhrizadeh fue “asesinado por una ametralladora montada en un robot equipado con inteligencia artificial (IA) y múltiples cámaras”, que puede disparar 600 rondas por minuto, montada en una camioneta. El operador del robot es un “francotirador del Mossad” de una ubicación remota desconocida, que utiliza tecnología satelital.

Un retrato del Sr. Fakhrizadeh. Foto: Agencia de Noticias de Asia Occidental

Según el New York Times, la IA se utilizó para calcular el retraso de 1,6 segundos entre la escena del asesinato y el lugar donde operaba el francotirador, así como las fluctuaciones debidas a las balas y el movimiento del camión. Sr. Fakhrizadeh . Gracias a esta tecnología de armas, la esposa de Fakhrizadeh en el asiento del pasajero junto a él está ilesa, solo el científico murió.

Las cámaras del camión de armas identificaron al objetivo como Fakhrizadeh, quien luego pasó los datos al francotirador. El hombre presuntamente disparó al Sr. Fakhrizadeh 15 veces, matando a la víctima en brazos de su esposa.

La ametralladora utilizada se basa en el FN MAG acoplado al robot. El conjunto pesa aproximadamente 900 kg y debe desmontarse y enviarse individualmente antes de montarlo por completo en la furgoneta Zamyad.

The New York Times informó que el asesinato de Fakhrizadeh había sido planeado durante años. Según los informes, agencias especiales advirtieron al científico nuclear del riesgo de asesinato y le dijeron que no viajara. Sin embargo, Fakhrizadeh ignoró la advertencia porque quería realizar una sesión de enseñanza en la Universidad de Teherán el 28 de noviembre de 2020.

Después del asesinato, el Zamyad explotó pero no se destruyó por completo. Para que Teherán pueda reconstruir los hechos para revelar la verdad.