EL PLANETA VENUS: EL EVENTO IMPORTANTE QUE CAMBIÓ LA HUMANIDAD

Planeta venus es el más cercano a la Tierra en el sistema solar, está entre nosotros y Mercurio, y el segundo al sol, por lo que es muy diferente al planeta que sustenta nuestra vida en este momento del universo. Lo que mucha gente no sabe es que el planeta Venus fue el primer planeta explorado por la humanidad con una nave espacial, aunque solo estaba en la atmósfera del cuerpo cósmico, y no es no entró en su atmósfera.

Planeta venus Fue visitado en 1962 por la nave espacial Mariner 2, más precisamente el 14 de diciembre, registrando las primeras imágenes con una atmósfera muy densa y muy caliente, que aún esconde misterios. El planeta Venus fue visitado luego por otra nave espacial de la NASA, logró hacer un mapa geográfico del cuerpo cósmico, pero antes de eso, Rusia envió dos naves a su superficie, pero sin éxito.

Planeta Venus: el evento IMPORTANTE que cambió a la humanidad

Planeta venus ha sido visitado por naves espaciales hasta ahora, pero ninguno de ellos ha podido permanecer en la superficie por más de unas pocas horas, y esto se debe al calor extremo allí, pero también a la fuerte radiación. Sin embargo, los fracasos del primer experimento de exploración en el planeta Venus no impidieron que la humanidad llegara a la luna y luego a Marte, aunque transcurrió mucho tiempo entre los dos grandes eventos con los planetas del sistema solar.

“Venus fue el primer planeta explorado por una nave espacial: el Mariner 2 de la NASA voló con éxito y escaneó el mundo cubierto de nubes el 14 de diciembre de 1962. Venus tiene una atmósfera espesa y tóxica llena de dióxido de carbono. y está permanentemente envuelto en nubes.ácido amarillento, principalmente sulfúrico, que atrapa el calor y causa un fugaz efecto invernadero Este es el planeta más caliente de nuestro sistema solar, aunque Mercurio está más cerca del Sol. Venus tiene un aplastando la presión del aire en su superficie, más de 90 veces la de la Tierra, similar a la presión que encontraría una milla debajo del océano en la Tierra.

Planeta venus tiene una atmósfera muy tóxica, lo que contribuye a los problemas que encontró la primera nave espacial enviada a su superficie, pero también solo en el monitoreo de la atmósfera. Aunque actualmente hay algunas misiones listas para explorar el planeta Venus, ninguna está 100% lista para el terreno extremadamente peligroso que se encuentra en la superficie del planeta, y este es un problema muy difícil de resolver.

Planeta venus es interesante para los científicos de muchas maneras, y será interesante ver qué más podrían descubrir en el futuro.