El motor de búsqueda encontrará todo

Si tiene un escritorio como el de la foto, puede ser una de esas personas que no organiza sus archivos en diferentes carpetas. Anteriormente, los usuarios ordenaban confundidos gracias a ese comentario, pero la nueva generación parece haberse alejado de esa filosofía: No necesitan carpetas porque Windows Search y Spotlight están ahí para encontrarlo todo.

Lo que surge de al menos muchos informes de profesores es que sus estudiantes a menudo se dan cuenta de que no usan carpetas para organizar todo. Los motores de búsqueda de Windows, MacOS (y Linux) resuelven la encuesta.

¿Expediente? ¿Qué es una carpeta?

Como señalan Y margenLo mismo le sucedió en 2017 a Catherine Garland, una astrónoma que enseña ingeniería. Después de pedirles a sus alumnos que hicieran ejercicio en la computadora, muchos la llamaron con una pregunta: El programa no pudo encontrar los archivos requeridos.

El profesor preguntó a los alumnos dónde habían guardado el archivo del proyecto y la mayoría respondió de la misma forma. “De qué estás hablando” ?. No saben dónde guardaron el archivo: no entienden la pregunta.

Otros profesores que encontraron que los estudiantes no entendían el concepto de un archivo o carpeta también experimentaron esto porque, simplemente, No lo usaron como estaba. Mantuvieron esos archivos en las carpetas predeterminadas asignadas por la aplicación que usaban, no necesitaban pensar en ello.

¿Por qué? Porque su computadora ya lo estaba haciendo por ellos. No importa si tienen cientos de iconos en el escritorio. O debido a que el motor de búsqueda de Windows o MacOS se encarga de todo, todo tipo de archivos se encuentran dispersos en carpetas confusas y oscuras. Todo lo que necesitan hacer es averiguar el nombre del archivo de Spotlight en Windows Search o MacOS para encontrar el documento al que quieren acceder.

Los motores de búsqueda hacen este trabajo (pero no está de más poner algo de tu parte)

Para alguien como yo, que tiene una regla de archivo y carpeta muy estricta, este es sin duda el caso de muchos de nuestros lectores. Dejar el archivo en el que trabajo en cualquier lugar me pone ansioso.

Es como perder el control de su forma de trabajar y dejar todo en el medio. Piensas en tu casa y dejas cualquier cosa ahí Te preocupas por encontrar tu llave o no sé tus calcetines.

Pero, por supuesto, no tenemos Windows Search o Spotlight (hay muchas alternativas en Linux) que hagan el trabajo. Estas herramientas lo hacen bien: Probé yo mismo el motor de búsqueda de Windows 11 en las últimas horas, incluidos los términos de búsqueda.

En la partición del sistema (Windows, “C:”) suele ser más baja que en las carpetas clásicas donde se almacenan los archivos. Para completar la programación, debe ir a “Configuración -> Privacidad y seguridad -> Buscar en Windows” Seleccione la opción “Avanzado” para expandir la búsqueda. Todos los controladores y sus carpetas.

Esta opción afectará la batería si usa una computadora portátil, pero si la activa de manera efectiva, esos resultados se extenderán a todas las particiones locales en su computadora. También es posible agregar ubicaciones de red (como NAS) Prográmelas también. En Windows 10 Hemos estado hablando durante mucho tiempo sobre lo que se llama una “búsqueda hundida”., Fue un poco más allá cuando se comportó como el foco de macos que siempre es un referente en este tipo de actividades.

Cambio generacional a la vista

Todos estos pueden ser definitivos Una clara señal de un cambio generacional Teníamos 40 años (y creo que 30) con las computadoras y la forma en que las nuevas generaciones lo entienden.

Levante la mano para utilizar el Explorador de archivos con frecuencia en el iPad.

Como dijo Savic Ford, profesor de astronomía en el Manhattan Community College, “Crecí cuando tenías que mantener un archivo y guardarlo: tenías que saber dónde estaba. No había función de búsqueda”. Pero entre los estudiantes “No tengo idea de dónde viven los archivos. Lo están buscando y ahí están“.

Esto definitivamente sucederá en dispositivos móviles: confiamos en aplicaciones para cuidar nuestros archivos, más recientemente iOS y iPadOS Se agregó un explorador de archivos para usar. Probablemente no lo use mucho la nueva generación porque oye, Ya tienen un motor de búsqueda en su iPhone o iPod..

Algunos profesores que se han encontrado con estos problemas al hablar de archivos y carpetas están empezando a trabajar en esa dirección: es mejor utilizar un buscador, pero al inicio de sus cursos Dar algunas ideas básicas Estructura de directorios básica y qué es un archivo y una carpeta.

Cual es la idea Muchos alumnos no tienen mucha intuiciónPero teniendo en cuenta que este concepto es parte fundamental de los sistemas operativos con los que nos enfrentamos a diario (incluso en los teléfonos móviles, ese concepto está en un segundo plano), es importante recordarlo a la nueva generación.

Por mi parte, lo tengo claro (al menos por ahora) Seguiré organizando mi música o mis fotos personales con carpetas.. El motor de búsqueda funciona bien, sí, pero no estoy preparado para dejar los viejos hábitos. Arco.

படம் | Tim Gove