El Ministerio de Sanidad quiere prohibir el entretenimiento, los conciertos y las piscinas por la epidemia

El Ministerio de Salud propone que el gobierno imponga restricciones aisladas adicionales, incluida la restricción de alimentos, entretenimiento y actividades en la habitación de los niños en el centro comercial, así como la prohibición de eventos masivos, piscinas y gimnasios. Así lo anunció el Director Médico, Viceministro de Salud, Victor Liyashko.

“Nos gustaría proponerle al gobierno limitar las actividades de los comedores de los centros comerciales, las salas de niños y las áreas de entretenimiento. Debería haber solo tiendas en los centros comerciales donde la gente pueda comprar artículos esenciales. Para limitar las actividades de los gimnasios, centros de fitness y piscinas, todos los eventos culturales masivos deben prohibirse”., – Informe de Victor Liyashko.

El Ministerio de Salud pide al gobierno que prohíba las actividades de las organizaciones económicas que no cumplan con la normativa contra la epidemia.

El ministerio también recomienda introducir horario para las personas mayores de 60 años en comercios, farmacias, etc. de 10 a 12:00. Según él, esto es una cosa Esta recomendación no prohíbe que las personas mayores visiten las tiendas en otros momentos, pero debe alentar a las personas menores de 60 años a no visitar las tiendas y farmacias entre las 10:00 y las 12:00.

Desafortunadamente, la situación para la propagación de la infección por el virus de la corona se está deteriorando. También se están introduciendo restricciones y bloqueos aislados adicionales en todo el mundo. Austria, España, Bélgica y el Reino Unido están introduciendo bloqueos, mientras que Rumania, Portugal, Italia y Alemania están reforzando los controles nacionales de aislamiento. Y los gimnasios se han cerrado, y la mayoría de las oficinas se han trasladado a las telecomunicaciones. Sólo siguen funcionando las escuelas secundarias y el transporte público “., – Anunciado por Victor Liyashko.

Recuérdalo Nov. Al mismo tiempo, el gobierno impondrá restricciones estrictas si la situación empeora.

El ministro de Salud, Maxim Stepanov, permite la introducción del “aislamiento de fin de semana” en Ucrania a medida que aumenta el número de pacientes con Kovit-19. Y Según el periodista Sonia Goshkina, el gobierno quiere agregar Para otra lista de zonas aisladas con el nombre condicional “negro”, el criterio principal sería la ocupación total de las camas para pacientes con coronavirus. Habrá una especie de bloqueo en esta nueva zona.