El hombre vio un juguete con una nota aterradora en la pared de su casa – interesante – tsn.ua

Jonathan Lewis, de 39 años, de Liverpool, Inglaterra, hizo un descubrimiento terrible en una casa recientemente comprada. En la pared de la cocina había un juguete con una nota en la mano. El agujero con el juguete se cubrió con una capa de cartón yeso.

La nota decía:

Estimado lector / nuevo propietario, ¡gracias por liberarme! Mi nombre es Emily. Mis primeros dueños vivieron en esta casa en 1961. No me gustan. Disfrutaron cantando. No me gusta Elegí la muerte para ellos, así que espero que tengas los cuchillos. Espero que te duermas. “

Los amigos instaron a Louis a vender la nueva casa de inmediato, pero el hombre dijo que el descubrimiento era “divertido”.

Según él, la carta se refiere a 1961, pero el agente inmobiliario dijo que la reparación en la cocina se hizo hace cuatro o cinco años. Además, el papel no parece demasiado viejo. Lewis dice que esto es una broma de propietarios anteriores o trabajadores de reparaciones.

Tenga en cuenta que el juguete se usa a menudo en películas de terror, cuya trama implica la adquisición del alma del juguete, después de lo cual comienzan a matar personas.

Lo recordaremos en la sospecha de Wall Realización de un ritual satánico. El pentagrama puede contener objetos rituales: restos de velas, una copa y huesos.

