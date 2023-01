La España se unirá alla consegna di carri armati Leopard a Ucrania tras meses de resistencia a alla consegna da parte della Germania. Lo hanno referito fonti del gobierno de Madrid al quotidiano «El Pais». I ministeri della Defense e degli Esteri stanno valutando le caracteristics del contributo a un programa cui dovrevo partecipar numerosi Paesi europei e della Nato e la decisione ufficiale potrei essere resa pubblica a breve. El ejército español tiene en dotazione uno de los mayores números de tanques Leopard: 347 en total, de los cuales 239 corresponden al modelo Leopard 2E, fabricado en España, y 108 son Leopardo 2 A4, acquistati di seconda mano dalla Germania nel 1995. Più della metà dei mezzi di quest’ultimo lotto sono stati hibernati più dici anni fa nella base logistica dell’Esercito a Saragozza and sottoposti a un processo di dehumidificazione per evitarne il deterioramento. I carri armati sono stati inspeccionó a fondo durante l’estate e circa 20 di essi erano in buone condizioni, mentre un numero simile aveva bisogno di essere richstruito, secondo le fonti militari.

Leggi anche altre notizie su Noticias Nova

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Gorjeo, LinkedIn, instagram, Telegrama