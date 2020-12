El español es un dulce recuerdo

los Juventus Preparándose para salir al campo para desafiarAtlanta Presentado por Gian Fioro Casperini, No debe confundirse con un partido muy importante y el entrenamiento de Andrea Birlow. Up for Crops 3 son los puntos más valiosos, que te permitirán reducir los niveles de pianoconario de -1 Milán Líderes, a quién enfrentar Génova.

‘S opciones Maestro Respetan a Eva ciegamente; Para imponer su juego desde el principio, los mejores hombres disponibles vendrán al campo. Tras la jubilación, Álvaro vuelve a estar entre los propietarios Morata, En lugar de Palo Tifoidea, Está listo para despegar del proceso.

Juventus y Morata están de vuelta: su primer gol en la Serie A ante Atlanta

En Juventus Se revisa la pareja de ataque creada por Cristiano Ronaldo Y alvaro Morata. Este último no fue descalificado en el partido contra Turín del pasado sábado, y el domingo cambió el partido que estaba en curso en el partido fuera de casa en Génova. Ahora, el español está listo para volver a tomar las riendas Señora mayor, ¿Quién jugará contra los más duros? Atlanta Y entrenando al más alto nivel. Pero es perfecto Dar Morata fue el primero en descubrir Una liga El camino de Cole con la camiseta de la Juventus en un partido de hace cinco años. En ese momento estábamos tocando a finales de septiembre y Massimiliano entrenaba Pianoconeri Felicidad Dominaron el desafío de los grandes, ganando 0-3 y dando una excelente fuerza.

Diferentes tiempos, en los queAtlanta Era un equipo muy diferente al que se enfrenta esta noche a los campeones italianos. Pero el No. 9 también es un delantero diferente al que era en 2015: en ese momento, era un tipo prometedor que era responsable de ser el compañero de equipo de Carlos. Davies Esto pareció molestarle en algunas circunstancias. Rara vez levantaba la cabeza mientras jugaba, lo que causaba enojo.apache Fue a expensas de su actuación. Hoy, Morata Un jugador maduro, el mejor respeto por la camiseta Juventus Camisa blanca y negra solo para controlar el estrés. Retrocede para apoyar a los centrocampistas, recupera el balón hacia su portería trasera y permite que el equipo trepe. La clase 1992 es la compra más importante de la última sesión del mercado cambiario y se confirma con Cristiano Ronaldo Crea un par verdaderamente irresistible.