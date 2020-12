El coronavirus destruye los planes navideños de los europeos

No solo los griegos, sino también todos los europeos afectados por la infección por el virus corona celebrarán el Año Nuevo con restricciones. Destruye los planes de este año para las vacaciones.

Por un lado, los gobiernos están tratando de encontrar medidas para evitar una mayor propagación del Gobierno 19 y, por otro lado, están permitiendo que los ciudadanos celebren con familiares y amigos.

Ellos continuaron Prácticas utilizadas en algunos países europeos durante Navidad y Año Nuevo:

España

Como regla general, se relajarán las medidas contra el tráfico. Reúnase con hasta 10 personas en Navidad y Año Nuevo, Pero cada región puede imponer restricciones más estrictas.

Los viajes entre las regiones se limitarán a visitas de familiares y amigos cercanos del 23 de diciembre al 6 de enero, a menos que la región imponga reglas estrictas.

Dinamarca

Centros comerciales cerrados a partir del 17 de diciembre Mientras que otras tiendas, excepto supermercados y tiendas de comestibles, bajaron desde el 25 de diciembre. Cerrando estrictamente el período de Navidad y Año Nuevo.

Bulgaria

El país los sostendrá Las escuelas secundarias, centros de negocios, bares, gimnasios y restaurantes están cerrados. Se prohibirá la visita de grupos de turistas hasta el 31 de enero. Sin embargo, los restaurantes del hotel solo volverán a abrir el 22 de diciembre hasta las 22:00 con un 50% de capacidad.

Inglaterra

Primer ministro Boris Johnson el 16 de diciembre Dijo que las reuniones navideñas no estarían prohibidas, Resista la presión de algunos médicos para que no permitan este tipo de reuniones familiares. Debajo del cuadro actual, Los miembros de las tres familias pueden reunirse en la misma casa del 23 al 27 de diciembre. Los ciudadanos pueden reunirse en lugares de culto y al aire libre, pero no en interiores para entretenimiento y hospitalidad. No obstante, las tiendas ampliarán el horario de apertura para los meses de Navidad y enero. Los bares y restaurantes de Londres estarán cerrados.

Italia

El primer ministro Giuseppe Conte dijo esto el 15 de diciembre. Es posible que el gobierno tenga que endurecer las restricciones en Navidad, Actualmente cubre las actividades relevantes Transferencia entre regiones a partir del 20 de diciembre.

La celebración de la víspera de Navidad del Papa Francisco comienza dos horas antes, por lo que los asistentes pueden regresar a casa a las 10 p.m.

Polonia

Un funcionario gubernamental de alto rango Le ruega a los postes que se queden en casa en Navidad y Año Nuevo Dijeron que las restricciones no se pueden relajar más, con escuelas, restaurantes y centros deportivos cerrados.

Países Bajos

El país estuvo severamente suspendido durante cinco semanas. Las colecciones están limitadas a dos, lo que permitirá a los huéspedes de tres años relajarse durante tres días durante la temporada navideña.

Republica checa

Restaurantes, Hoteles y estadios cubiertos, Deportes y recreación Inaugurado hace dos semanas, Volverá a estar cerrado a partir del 18 de diciembre. Mientras tanto, se prohibirá conducir a partir de las 11 p.m.

Alemania

Alemania solo mantendrá abiertas las tiendas esenciales desde el 16 de diciembre hasta al menos el 10 de enero. Las reuniones privadas están limitadas a un máximo de cinco miembros de dos familias. Cuando relajas las reglas Los días de Navidad pueden reunirse hasta 10 personas, excepto niños.

Francia

Desde que se prohibió el tráfico nocturno Solo la víspera de Navidad será descalificada.

Hungría

El país canceló las celebraciones de Año Nuevo y las restricciones, incluida una orden de toque de queda hasta las 7:00 p.m., continuarán hasta al menos el 11 de enero.

Portugal

No hay límite para la cantidad de personas que pueden reunirse en una casa navideña. La orden de toque de queda comenzará más tarde, a las 11:00 pm en lugar de las 11:00 pm, el 24 y 25 de diciembre. El día de Año Nuevo, las fiestas al aire libre estarán prohibidas y las reuniones al aire libre se limitarán a seis personas.

Noruega

Los noruegos pueden llamar Hasta 10 invitados están en casa en dos ocasiones diferentes entre Navidad y Año Nuevo. Excepto en estos días, la restricción para cinco invitados aún se aplica.

Bélgica

Las familias en Bélgica pueden tener una relación cercana con otra persona en Navidad. Quienes vivan solos tendrán la oportunidad de conocer a otras dos personas. Los fuegos artificiales están prohibidos el día de Año Nuevo y hay una fuerte recomendación de evitar viajar al extranjero.

Irlanda

Del 18 de diciembre al 6 de enero, se permitirá la visita de miembros de tres familias, mientras que se levantará la prohibición de viajar en el país.

Fuente: ΑΠΕ-