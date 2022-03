El ciliegio y el prodigio de San Francesco | San Francisco

francescanesimo

Una verificación asombrosa en España

San Francisco de Asís è un santo invocato da agricoltori e contadini. Speed ​​​​gli si chiedono prodigi per fare in modo che i frutti della terra possono germogliare ravvivarsi dopo periodi di sikcità. nel “Trattato dei “MiracoliDi Tommaso da Celano, sono informe diversi milagros avvenuti por intercesión en Francesco, legati alla terra y natura. Uno on quizi riguarda a riesgo de un albero morto: all ‘focus fi, quartordicesimo, a pioneer che spegneva la sua vita, sopratutto per licassenza at particolari concimi o posee posesión posesiva única de propiedad posesiva.

EL ALBERO DE CILIEGIO

«Ben sa questo Santo soccorre tutti quolli chelo invocano, ni disgegena di sovvenire a qualsiasi necessità – afirma tommaso da Celano – In Spagna, press San Facondo, un umo aveva neli giardino un klivo hog kovi hog suo cultore.

LEGGI ANCHE: Ambientada en San Francesco en tu strappate o morte personal

LA NUOVA FIORITURA

Una volta l’albero si seccò e inaridì dalle radici. Il padrone voleva abbatterlo, perché no ocupación più terrano. Ma, consiglioto da un vicino di rimettere la cosa al beato Francesco, en la sugerencia.

Quindi contro ortografía ogni, el albero, modo miracoloso ao tempo verdeggiò. Fiorì mise fronde, producendo frutti come prima. La aleación para riconoscenza en kose grande grazia quellomo mandò semper ai frati per quei frutti ottenuti.

LEGGI ANCHE: Ill prodigio del Grege che San Francesco se enfrentará a Siena e Spoleto