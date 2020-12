El caso del “ policía caníbal ” condenado por compartir sus terroríficas fantasías

Gilberto Valle también lloró al escuchar el testimonio de su ex esposa.

La defensa no negó que la evidencia fuera cierta. Además, estuvo de acuerdo en que eran impactantes y horripilantes, como si acabaran de salir de una película de terror.

Y es que, a pesar de todo lo que se encontró, no hubo evidencia de que alguna de las mujeres mencionadas por Valle hubiera sido agredida.

Valle fue condenado por “conspiración para secuestrar” y “búsqueda informática no autorizada de una base de datos federal” y fue arrestado, aunque nunca hizo nada de lo que hizo. descrito.

Pero fue declarado culpable, no por describir lo que imaginaba, sino por escribir correos electrónicos para tramar un crimen con otros.

Se trata de delitos en los que no se ha producido un acto o aún no se ha cometido.

Debe tenerse en cuenta que, si bien las fantasías de canibalismo no están destinadas a ser muy comunes, el asesinato parece serlo.

¿Alguna vez te has sentido tan enojado que “quieres matar”? Aparentemente, muchas personas incluso planean mentalmente cómo hacer esto, lo cual es psicológicamente “bueno”.

“Tales fantasías son producto de nuestra capacidad de pensamiento abstracto y planificación hipotética. Nos permite preguntarnos: si hice algo tan terrible, ¿qué me podría pasar?

“Cuando ensayamos mentalmente estas situaciones, nos damos cuenta de que matar a alguien probablemente no sea lo que realmente queremos hacer, que no podríamos vivir con las consecuencias”.

Si bien estos no son los pensamientos más fáciles, señala Shaw, “aquellos que no tienen esta capacidad para evaluar mentalmente posibles comportamientos futuros pueden actuar de manera más impulsiva y vivir para arrepentirse”.

Pero, ¿dónde no se debe cruzar esta línea?

Sus “fantasías sexuales depravadas y misóginas sobre su esposa, ex colegas universitarios y conocidos ciertamente reflejaban una mente enferma”, dijo el juez Paul Gardephe. Pero eso, agregó, no es motivo suficiente para la condena.

Incluso los planes detallados no convencieron a Gardephe de privarlo de su libertad. En el fallo, citó un caso en el que Valle supuestamente “acordó” con sus ciberamigos secuestrar a tres mujeres diferentes el mismo lunes a principios de 2012: una en Nueva York, una en Pakistán y la tercera en Ohio.

“No somos la policía del pensamiento … El gobierno no debe meterse en nuestras cabezas”, dijo.

En 2016, se publicó un libro titulado “Raw Deal: The Untold Story of ‘Cannibal Cop'” (“Injustice: The Untold Story of” Police Cannibal “”, del cual Valle es coautor.