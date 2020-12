El 66% de los pacientes en nuestro CI no sobreviven: médico ugandés

“Tenemos que protegernos de las infecciones”, dijo. Los resultados de COVID-19 de los pacientes de la UCI no fueron satisfactorios. ”

Solo el 34 por ciento de los pacientes de COVID-19 ingresados ​​en UCI en Uganda pueden ser dados de alta con vida, según un epidemiólogo de alto nivel.

El teniente coronel Henry Giob, epidemiólogo principal y comandante de la respuesta de Govit-19, dijo: “Debemos protegernos de la infección. Los resultados de Govt-19 de los pacientes de la UCI no son agradables”.

“Tenemos que cuidarnos, tenemos que asegurarnos de cumplir con los SOP (procedimientos operativos estándar). No hay nada entre la adherencia. No se puede decir que usará una máscara hoy y no la usará la próxima vez”.

Hizo las declaraciones mientras hablaba en una reunión informativa sobre seguridad del estado en Kyobe.

El resumen, que tuvo lugar el viernes (11 de diciembre de 2020) en el Cuartel General de la Policía de Uganda, tiene como objetivo actualizar al país sobre el estado de la epidemia del Gobierno 19 en el país.

Los casos de Covit-19 han ido en aumento desde que se registró el primer caso en Uganda el 21 de marzo.

Actualmente, hay 26.369 casos positivos de COVID-19 en Uganda, de los cuales más de 220 han muerto.

Se dice que izar la bandera roja en Uganda ha resultado en un número más alto en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., Que está clasificado como un país de alto riesgo para los viajeros.