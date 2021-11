Egresados ​​del Instituto de la Armada han realizado pasantías de licenciatura, o quiénes son – futuros tenientes de la Armada Nacional

Los cadetes de sexto año del Instituto de la Fuerza Naval de la Universidad Nacional “Academia Naval de Odessa” completaron con éxito el entrenamiento naval en barcos, barcos de la Armada de Ucrania y otras unidades e instituciones militares.

Combate de la división y operaciones del día a día, desempeño de las tareas asignadas, organización del servicio por turnos, trabajo con el personal, dominio del material y la base técnica: conocimiento de estos y otros aspectos de los puestos de oficiales de vida militar en barcos y unidades militares de la Armada Nacional. . .

Dos veces el futuro asistente del comandante de la “isla” Pasó Gibraltar

Por ejemplo, el capataz del artículo 2, Mikhail Brezhnev, que se especializa en el campo de las armas navales y ayudas a la navegación, hizo una pasantía como asistente del comandante del barco patrullero “Sloviansk”. El futuro funcionario tuvo la oportunidad no solo de integrar sus habilidades profesionales durante su formación universitaria, sino también de adquirir experiencia en la toma de decisiones independientes mientras desempeñaba funciones oficiales.

– Tuve suerte porque durante mi pasantía en el barco tuve la oportunidad de adquirir experiencia práctica en reparaciones de navegación, es decir, participé en la recuperación de los componentes y mecanismos del barco necesarios para acceder al mar y tomé las medidas necesarias. Proteger el barco de los submarinos, preparar el barco para la guerra y el desfile. Además, participó en la organización de la vigilancia, la navegación y la garantía de la seguridad de la navegación de la navegación en el camino estrecho en el mar. Por cierto, la salida oeste del barco es corta, el trabajo más problemático del comandante y el asistente. Van al puente abierto y desde allí controlan los motores principales y el timón, – dicen los matices del servicio del barco Michael Breischer. – Por supuesto, tuve que participar en la parada del barco. Al mismo tiempo, primero me dije a mí mismo que debía tratar de ser un líder de equipo. Hizo esto para aprender de su propia experiencia cómo entregarlos adecuadamente a los marineros y oficiales, y luego lo hizo directamente.

Antes de eso, Mikhail recibió pasantías a bordo del buque de guerra “Headman Schaidachny” y el barco de búsqueda y rescate “Alexander Okrimenko”, y asistió a cursos de meteorología y marítimos en la Academia Naval de la República de Polonia. Viaje de formación a Rumanía, Bulgaria y Turquía, así como la Conferencia Internacional de Cadetes de 2019 en Constanta, Rumanía. Por cierto, los cadetes ucranianos obtuvieron un honorable segundo lugar por la presentación del informe sobre “Navegación de seguridad”.

Por supuesto, el futuro oficial recordó más de tres meses de entrenamiento marítimo en el buque escuela rumano “Mircia”.

– Luego cruzamos más de 8.5 mil millas náuticas, cruzamos Gibraltar dos veces y navegamos hacia los puertos de Italia, España, Turquía, Francia, Holanda y Alemania. Además de los cadetes romanos y ucranianos, se encontraban a bordo representantes de varios países. En particular, de Bulgaria, Albania, Turquía, Polonia, Francia, Portugal y China. Pude observar su proceso de aprendizaje y me sorprendió mucho. ¿Por qué? La verdad es que los cadetes ucranianos vinieron a ayudar a los camaradas extranjeros en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando estamos observando, tenemos que observar las estrellas a través de un sextante una vez al día. A pesar de que lo leyeron, el nivel de su conocimiento resultó ser normal contra nosotros, recordó Cadet.

Mikhail cree firmemente que todos los graduados pueden (o incluso deberían) soñar con las estrellas del Almirantazgo, pero el objetivo inmediato es hacer todo lo posible para garantizar que la unidad que se le ha confiado esté en el nivel correcto y realice cada vez más tareas.

El padre debe ser un hijo digno

El compañero de clase de Mikhailo, el capataz del artículo 2 Anatoly Shulha, tuvo la oportunidad de desarrollar mecanismos de acción en un futuro puesto de oficial en la profesión elegida. En particular, se formó como comandante de la división de navegación y comunicaciones en el barco de misiles Braille.

Por cierto, esta es la tercera pasantía en este barco para Anatoly, por lo que el graduado ya está familiarizado con el personal y las tareas que enfrentan.

– No descanse a bordo. Desde los primeros días, como debe ser, trabajé en mi lugar según especialización. Pero no solo tenía que cumplir con mis deberes, tenía que probarme a mí mismo como asistente del comandante. Fue una experiencia nueva y gratificante ”, dice Anatoly Shulha, capataz de Article 2.

El futuro oficial tiene experiencia naval en Rumania, Bulgaria y Turquía y experiencia en meteorología y estudios marítimos en la Academia Naval de la República de Polonia. Además de la formación en el barco de buceo “Netishyn”.

– Me veo solo como un oficial naval de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No tiene nada que ver con los personajes de libros y las películas de aventuras: fui un modelo a seguir para mi padre desde una edad temprana. También es oficial naval. Siempre lo he admirado. Recuerdo que en 2014, cuando mi papá ya estaba en reserva, a mi mamá y a mí nos dijeron que regresáramos al ejército. Reanudó y sirvió primero en operaciones antiterroristas, luego en protección ambiental, y ahora sirve en una división de la Marina. Para mí es importante tener un hijo digno – dice el posible oficial.

Estudiante de Lyceum a graduarse de la Universidad Naval

A diferencia de Anatoly, su compañero de clase Timur Malsuk no tiene familia militar.

– Soy de Wallin. En 2014, me enteré de la noticia de que el Liceo Naval fue transferido de Sebastopol a Odessa. Luego me probé y quise unirme a esta empresa. Gané. Durante el entrenamiento me di cuenta: el mar es mío. Así que fui más allá, fui a la Navy Company, donde me he estado preparando para unirme a la Armada Nacional durante 6 años, dice el cadete de sexto año Timur Malsuk.

El graduado recibió una pasantía en una división de artillería en alta mar separada, que adquiere la flota antibuque “Neptune” como jefe del departamento de lanzamiento de una batería de misiles autopropulsados ​​integrada.

– Además de la práctica de mantener documentos, también desarrollamos un mecanismo para entrenar y lanzar misiles, planificar y organizar el combate y las operaciones diarias de los militares. En particular, establecieron contactos con un puesto de mando móvil, establecieron objetivos en el mar y, con permiso, llevaron a cabo lanzamientos condicionales de misiles. Además, la experiencia de mantenimiento estacional de las armas y el equipo militar con el que estuve directamente involucrado es importante para mí. Timur comparte sus registros.

Por cierto, el graduado participó en las inspecciones estatales del campus antibuque “Neptune”.

– Durante las pruebas nos mostraron y explicaron claramente cómo funciona todo. Fue entonces cuando me di cuenta de que me gustaría trabajar en uno de estos campus en el futuro, porque las armas de misiles son un área prometedora de rápido crecimiento. Mi deseo también se hizo realidad. Es por eso que no perdí el tiempo durante la pasantía y escuché cada palabra de los mentores, porque cada experiencia es preciosa si quieres convertirte en un experto de alta calidad, Timur Malsuk está seguro.

Lo más importante es la experiencia y la comprensión de la responsabilidad de las personas a las que salvas.

El cadete de sexto año Daniel Zhivoronov comparte su opinión. En 2016, dejó su ciudad natal de Pokrovsk, en la región de Donetsk, para seguir una carrera como oficial naval. Ahora es un graduado. Daniel está estudiando el curso de especialidad “Búsqueda y Rescate y Buceo y Trabajos de Emergencia en el Mar”, por lo que su formación de pregrado se realizó por primera vez en el Servicio de Búsqueda y Rescate en Odessa, luego de lo cual él y sus compañeros fueron enviados al Instituto EO Patton de Electricidad. Soldadura. NAS de Ucrania.

– Esta es la primera experiencia de nuestro estudio. Primero hubo algunas conferencias introductorias, durante las cuales se habló sobre los métodos de soldadura y corte bajo el agua, luego comenzó el procedimiento. Durante un tiempo trabajamos en la superficie y practicamos cómo tomarnos de las manos y soldar. Luego comenzó el entrenamiento semisubmarino, es decir, el área y la mano estaban bajo el agua y el resto del cuerpo estaba en la superficie. Ayudaron a comprender cómo explotar bajo el agua y cómo tomar la curva correctamente. Luego, clases directamente bajo el agua, dice Daniel.

Según él, estas clases prácticas se llevaron a cabo durante toda la semana. Bajo el agua, fueron en promedio 1-1,5 horas. Tareas de soldadura realizadas, a saber: soldadura de juntas en T en los planos horizontal, vertical y vertical, así como en el techo.

– Para nosotros, esta es una experiencia muy importante, porque en caso de un naufragio en el mar, los rescatistas lo ayudarán, para que puedan hacer algunos trabajos de restauración. Por lo tanto, las habilidades de soldadura y corte bajo el agua no deberían ser superfluas, dice el graduado.

Señaló que los instructores del Patton Institute of Electric Welding llevaron a cabo las clases de una manera muy interesante, contando su propia experiencia y mostrando videos que mostraban cómo trabajaban. Lo único que Cadet Divers no tiene es adquirir experiencia directa en el entorno laboral y el tiempo que se les asigna para la formación en Kiev.

Mientras estudiaba en el Instituto, Daniel Javoronov obtuvo las calificaciones de “buceador” y “buceador-soldador” y recibió planes adicionales para mejorarlas. Cadet trabaja unas 50 horas bajo el agua y se ejercita cuesta abajo en la cámara de presión, hasta 60 metros.

– Manejamos todo dentro y fuera del agua. Es por eso que lo más importante en nuestro negocio es la experiencia y la comprensión de la responsabilidad de sus empleados y sus rescatistas ”, dijo sucintamente el posible funcionario.

Foto tomada por el autor y compañía de las fuerzas navales de NU “OMA”