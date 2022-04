¿Edinson Cavani en la Real Sociedad? ¡El aviso llega directamente a Spagna!

Aviso Calciomercato – Il nome di edison cavani è stato acostato da circa una settimana alla real sociedad per la prossima stagione. Lattaccante uruguaiano actualmente al Manchester unido tiene un contacto en scadenza al 30 alrededor de 2022. Quest’estate quindi è libero di trovarsi a new squadra.

Cavani-Real Sociedad, novità di calciomercato

Lattaccante ex Nápoles Edinson Cavani è stat quindi acquostato alla real sociedad. En este momento se da aviso Manchester unido Non gli renoverà contratto in scadenza al prossimo 30 gigugno. E l’attaccante nazionale uruguaiano ha espresso un desiderio: gioca in Liga en España.

Entra, echa un vistazo Mundo Deportivo pero no la real sociedad Estoy adaptando financieramente los contactos, soy el agente suoi o el oficial de proposte de ricevuto. Te acabo de contactar por insomnionot la notizia che rimbalza dalla Spagna quando tutti davano quasi per fatto questafaffare.

Cavani

I dubbi della Real Sociedad: gli infortuni

Inoltre, el club spagnolo segundo il Mundo Deportivoel contenido completo de la Fisiche dell’ex attaccante del’s psg: ben 8 infortuni muscolari negli ultimi debido a anni e mezzo. Con menos del 50% de la partite disputate. Por questo motivo, la real sociedad riflette dopo le esperienze negativo passate dei due colpi dalla Premier League, estafa silva mi Monreal.