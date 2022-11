eclissi, stelle cadenti, Luna piena…i dettagli!

¡Prepara el telescopio para dare la caccia a tutti gli eventi astronomici che ci porterà novembre!

Da un punto de vista astronómico, il mese di novembre ha molto da officirci. Nelle prossime weektens avremo l’opportunità di fotografare un’eclisi, goderci la luna piena, andare a caccia di una stella cadente perduta, vedere il cielo di nuovo completamente scuro con la luna nuova e, se sei a New York… goderti il “Manhattanhenge”!

Un eclipse parcial de luna

Questo mese avremo l’opportunita di fotografare un’altra eclissi parziale, in questo caso della Luna. ¡Atención! Este fenómeno será visible en Asia, Australia, América del Norte y en la mayor parte de América del Sur. Dall’Europa però non sarà visibile.

Sarà l’8 novembre, nel giorno della Luna piena. Come fatto curioso per i nostri vicini nel resto del mondo, inizierà alle 10:16 UTC and terminerà alle 13:54. Afortunadamente, dalla Spagna posiamos goderci la fantastica luna piena. È qualcosa!

¡Stelle cadenti, tornano le Leonidi! un clasico de noviembre



Ven todos los años, l’arrivo delle stelle cadenti Leonidi rende questo mese ancora più popolare tra gli amanti dell’astronomia. Il picco massimo di questa raino di meteore, if verificherà nella notte tra il 17 e il 18 novembre. Desafortunadamente, nonarriberanno in un buon momento per l’observazione, pochiche la loro massima attività coinciderà con la luna nella sua fase calante (circa il 36,6% della sua luminosidad). Según l’Osservatorio astronomico nazionale, si prevede che tra le le 10 e le le 20 meteore all’ora viaggino a 71 kilometros al secondo. Questi fragmenti della cometa 55P/Tempel-Tuttle possono essere visti da qualsiasi punto di osservazione, spazio aperto e lontano dall’inquinamento luminoso dopo la mezzanotte.

La luna nuova ed il «Manhattanhenge»

E per finire novembre manca la ciliegina sulla torta. Se siete amanti del buio, la luna nuova del 23 novembre vi aspetta per amirare il cielo notturno senza l’aiuto del nostro satellite. E se siamo fortunati, possiamo ancora catturare una leonide ritardataria, visto che queste meteore attraverseranno i cieli fino al 30.

Manhattanhenge può essere visto da molti luoghi diversi sulle strade di Manhattan orientado de este a oeste.

E se ci leggi da New York o ti trovi lì, Non puoi perderti il ​​​​famoso «solstizio» di Manhattan. Un evento che accade solo due volte l’anno. En ese momento il Sole al tramonto è perfectamente alineado tra le vie del tracciato urbano. Quel momento avrà luogo il 30 novembre, poche ore prima della fin del mes.