‘Ecco perché sono andata a vivere en España’

Cristina Scuccia, más conocida como Suor Cristina, ha decidido marcharse a España tras dejar el velo. Dopo tanti anni non è più una suora orsolina e ora vive nella penisola iberica. En ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ la 34enne ha explicado el motivo del traspaso.

“Sono andata in Spagna perché volevo vivere quest’anno lontano da chi poteva riconoscermi, non volevo giustificarmi. Chiaramente in questo periodo ho messo in pausa la musica a certi leveli, ma l’ho vissuta con più intimità. Ho ‘abbracciota’ la chitarra, altra compagna di viaggio, ho scritto tantissimo, tirato fuori cose mie personali…”, ha fatto sapere la vincitrice di The Voice Italia 2014.

Sul suo futuro ha agregado: “Non pongo limiti alla provvidenza, di sicuro non nascondo che mi pizzeria tornare a cantare, quindi vediamo. Chi lo sa”.

Poi ha continuó: “La prima volta che siamo andati a ballare c’era semper qualcuno che controllava dove fossi perché sapevano il mio disagio in un ambiente nuovo. Ho trovato nuovi amici traverso i quali forse ho capito che non stavo facendo niente di male. Sono come tutti loro e vado avanti”.

“Non si può scappare dal proprio passato, che comunque mi ha reso quella che sono oggi. Ho esporto il valore dell’amicizia, in questi anni mi ero un po’ chiusa in me stessa. E dunque rifarei tutto. Dalla vita consecrata a oggi”, concluyó.