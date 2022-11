Dalla Spagna arriva il via libera: il Milan è pronto ad accolgiare il calciatore argentino, grazie alla Lazio

Pochi giorni e inizierà il Mundial. Le attenzioni di tutti i milanisti saranno puntate sui giocatori che sono volati in Qatar, con le proprie Nazionali.

Si seguiranno le partite della Francia di giroud mi Teo Hernández, della Dinamarca di Simon Kjaer, del Portogallo de Rafael León, gli Stati Uniti di destino, el senegal di Ballo-Touré e obvivame il Bélgica Carlos De Ketelaere.

La convocatoria del talento ex Club Brujas che ha faticato terribilmente in questi primi mesi al Milan è ciertamente quella che ha reso più felici i rossoneri. Ci si augura che il giocatore si blocghi per poi tornare a Milanello cambiato.

Illinois Milán ha investito tanto sul trequartista e ha bisogno del suo apporto. Nelle ultimamente partite, Stefano pioli si è spesso declaración jurada a brahim diaz ma lo spagnolo la prossima estate puerde lasciare l’Italia per far ritorno a Madrid. Illinois Real è sempre più convinto di voler puntare sul 10 del Milan. Senza lo spagnolo, così, il Diavolo potrège decidere di investire su un altro numero dieci.

Milán, conferme dalla Spagna: c’è il via libera per il dieci

Proprio in Spagna potrei esserci un’occasione da cogliere al volo, quella di Rodrigo de Paul, pronto a fare le valigie. Non è un caso che l’Atletico Madrid si stia muovendo per cercera un rinforzo per il centrocampo.

Stando a quanto reportato da Fichajes.net, i Colchoneros would have messo nel mirino Luis Alberto, non proprio una prima scelta di Mauricio Sarri. Un suo approdo nella Capitale, favorirebbe, dunque la partenza di Rodrigo DePaul, sul quale c’è da tempo il Milan.