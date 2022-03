Duppeetta con la Spagna dopo tre anni

Juve-Inter, Morata ‘sfida’ Dybala

Per ltaccante della Juventus, infatti, la pausa del campionato per gli impegni delle nazionali ha infatti ricevuto una bella dose in autostima dalle gare contro Albania e Islaalideale per provare a convenre Allegri a regalargli a maglia da titolare contro l’Inter, partita tuttavia al quale anche paulo dybala ambisce ad un ruolo da protagonista en un attakko che vedrà ovviante Dusan Vlahovic ven punto fermo.

Capitán e poi goleador: la Spagna ricarica Morata

Così dopo la prima da Capitano en Carriera contra Barcelona contro l’Albania, a La Coruña contro l’Islanda Morata siempre ha estado fascinado por Jordi Alba, «consolandosi» per nile migor modo posiblemente un attaccante con gol. Morata e infatti segnato le primo debido reti Todo parte, al 36 ‘e al 39’, quest result su rigore. Luis Enrique marcó el 5-0 en la escuadra.