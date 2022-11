Doping: l’ex dirigente della Kelme Vicente Belda e il figlio, massaggiatore dell’Astana, indagati in Spagna

Nuovi desarrollo nell’Operación ILEX. Le indagini della Guardia Civil española nell’ambito di una vicenda legata al traffica di sustanciale proibite stanno proseguendo e, stando a quel che reporta ciclo21, ci sarebbero diversos persone indagate. La scorsa estate anche il nome di Miguel Ángel Lópezcorredor della Astana Kazajstánfu implicada nella scena, ma, per quello che riguarda il colombiano, non ci furono consecuencia inmediata sul piano judiziario. Ora, ci sono altri nomi che stanno emergendo, fra cui quello di Vicente Beldapersonaggio storico del ciclismo spagnolo, sopratotta per essere stato direttore sportivo della Kelme un cavallo della fine dello scorso secolo.

Belda fu già implicado volto nella Operación Puerto e sarebe uno de los implicados nella vicenda per quel che riguarda il ciclismo. Con lui, el figlio, Vicente Belda Garcíache è uno dei massagiatori attualmente nei quadri della Astana Qazaqstan, oltre a due ex corredori, angel vazquez mi luis vicente, e al direttore sportivo della Continental Portugués Glassdrive-Q8-Anicolor, Rubén Tiago Alves Pereira.

L’operazione ILEX se inicia en 2021 y se refiere en particular a la distribución, da parte del medico Marcos Maynard, di sustancias vietate ad atleti attivi nell’ambito di varie disciplina deportiva. Stando a quanto trapela dalle indagini, gli atleti pavagano fino a 3mila euro a consegna e le “tariffe” erano comunque proporzionali ai risultati obtivi. I farmaci riscontrati dagli inquirenti nel corso delle loro attività sono in particulare l’Actovegin (che migliora l’utilizzo del glucosio da parte dei muscle), l’Acido dicloroacetico (che diminuisce la produzione di lattato), la Teofilina (tre composti non autorizzati in Spagna) e la Menotropina, present invece nell’elenco delle sostenze vietate dall’Agenzia mondiale antidoping.

L’operazione è ancora en fase di sviluppo e ci sono diversas organizaciones, fra cui l’Università di Murcia che stanno collaborando fattivamente alle indagini.