divampano gli incendi, arsi 20mila ettari di terreno

poco intenso onda di caldo sta interesando gran parte dell’Europa occidentale, en particulare España y Francia paloma sono stati raggiunti picchi di 40-42 grados. Il clima asciutto e il vento stanno obviamento incentivando il rischio di incendi boschiviparticulare elevato in buona parte della Spagna. Alrededor de 20 mil hectáreas de tierra han sido quemadas por las llamas en la cadena montañosa de la Sierra de la Culebracerca de la región nord occidentale di castilla y leon. Molti pueblos sono stati costretti ad evacuar.

Caldo intenso e precoz: ritorna l’incubo degli incendi in Spagna e non solo

Questa intensa ondata di caldo fuori stagione rende drámmicamente attuale ancora una volta il rischio di incendi potenziale destrutivi. Finora in Spagna non si segnalano afortunadamente né vittime né feriti. La región más afectada es la de Castilla y León, en el noroeste del país: casi 20 mil hectáreas de tierra fueron destruidas en la cadena montañosa de la Sierra della Culebra. Ieri i Vigili del Fuoco si sono dati molto da fare per cercera di Container le fiamme. Según la Agencia Española de Meteorología, AEMET, quelle che stanno interesando la Spagna sono le temperature di inizio estate più elevate degli ultimi decennie con picchi di 40-42 gradi en particular a Zaragoza nel nord-est y nelle aree della navarra y la riojaen el norte del país.

Pueblos undici sono stai evacuados a causa delle fiamme sabato pomeriggio

El sábado por la tarde, 11 pueblos fueron evacuados y alrededor de 500 bomberos trabajaban para apagar las llamas mientras en Cataluña intentaban controlar un incendio en Baldomar.. Le fiamme infuriavano alte anche nella periferia del villaggio di Caudiela Castellón, nella españa orientale. I Vigili del Fuoco hanno evacuato molti residenti, alcuni dei quali hanno traschato con sé anche cavalli e cani. L’Alerta caliente en España per la giornata odierna risulta lagermente atenuada con picos de temperatura que no deben superar los 36-37 grados en Aragón, Baleares, Comunità di Navarra y Comunità Valenciana.