Dianca Dodik de 4 años de Zbarazh se convirtió en modelo para marcas populares

La mirada profunda de esta mujer toca desde la primera foto, agrega una sonrisa casual, calidez y ondas de cabello oscuro – carácter suave. ¡Dianka Dodik de Japras es modelo en sus 4 años! Su rostro se ha convertido en una tarjeta de presentación para marcas conocidas en Ucrania y las fotos se venden en recursos de Internet. Sin embargo, la madre de la niña, Olga, no tenía la intención de que su hija fuera un modelo a seguir en el futuro. Las mejores sesiones de fotos para ellos son la oportunidad de capturar momentos felices. Especialmente valiosas son las fotos conjuntas de madre e hija, que muestran el amor sin el escenario. Olga Dodik le contó a Novi cómo se le ocurrió la idea de fotografiar a su hija y cómo los fotógrafos vieron su capacidad para ser honesta en las fotos.

– ¡Me gustan mucho las fotos! Nunca he tenido fotos desde mi infancia, con mis padres, para ver parte del amor que me han dado. Por eso comencé a tomar fotos de Dianka. ¡Organizó su primera sesión de fotos cuando su hija tenía dos semanas! Asas pequeñas, quería ajustar patas. Pagué por la primera foto, pero a medida que las fotos se difundieron en Internet, comenzamos a recibir ofertas para tomar fotos.

– Dianka tiene un look interesante, que es realmente espectacular

– Aunque Dianka se crió según las tradiciones ucranianas, también tiene raíces europeas. Llevamos tres años viviendo en España y el año pasado en Jbaraj. Mientras estudiaba en la Academia de Imprenta de Ucrania, trabajé como periodista y luego me mudé a Estados Unidos y luego a Europa. España está cerca de nosotros porque mi madre vive allí. Intento criar a mi hija, ayudarla a interactuar con la gente, mostrarle un mundo lleno de emociones.

– ¿Cuántas sesiones de fotos tuvo ya su hija?

– Aproximadamente 50. ¡Funciona mucho! La historia de nuestra historia de la fotografía comenzó con la presentación del talentoso fotógrafo de Zparaj Olexander Ponder. El año pasado nos regaló una sesión fotográfica inspirada en nuestras fotos. Nos preparamos durante tres meses y seleccionamos la ubicación y la imagen. Cuando Alexander publicó nuestras fotos en Instagram, ¡los usuarios dejaron críticas positivas! Desde entonces, hemos recibido una serie de ofertas de fotografías de archivo, que los fotógrafos venden en línea para publicidad social y portadas de libros. A veces disparaban varios tiros a la semana.

– ¿Se beneficia de ello?

– Lo principal para mí es una foto, no la cambiaremos. A medida que recibimos más y más ofertas, les pido a los clientes que le den a Dianca un incentivo de al menos 200-300 hryvnia. Todos los esfuerzos deben pagarse. Mi hija no va particularmente a una sesión de fotos para conseguir algo y está interesada en ponerse en contacto allí. Pero, por supuesto, de niño, esperando una sorpresa. Dianca se complace en ahorrar algo de dinero en la sala de juegos los fines de semana y pagar el entretenimiento.

– ¿Dianka entiende que es modelo?

– Sí, digo que tomamos fotos para promocionar ciertos productos. Dianka es vivaz y enérgica, no se queda quieta, no espera el disparo, pero disfruta disparar, así que está bien. Se pregunta cómo será el interior del estudio. Le enseño belleza a mi hija. Los detalles son muy importantes para mí. Dianka también quiere que todo esté bien. Ella nunca esparce juguetes, todo encaja. La fotografía requiere mucha energía y fuerza, pero para Dianca, es un buen pasatiempo, como un juego y no un ejercicio. No diría que todo funciona siempre desde el primer cuadro, a veces hija caprichosa, hay que preguntarle.

– ¿Coopera con los fabricantes ucranianos?

– Dianka y yo hicimos una foto conjunta de la tienda de la basílica en Ternopil. La hija publicitó los productos “Pastilla Danina”, que se fabrica a sí misma en Ternopil. Interesante colaboración con el fabricante de ropa infantil “Papa Panda” de Ivano-Frankivsk. Tienen una historia muy emotiva: el hijo de una mujer que cosía ropa, ganó el cáncer. Los dueños de la marca eligen la mejor imagen para Diana. Por supuesto, no se nos puede ofrecer toda la ropa, porque compran ropa cara de calidad en el extranjero, pero ofrecen descuentos. ¡Tenemos algunos de sus atuendos! A veces Dianca no quiere quitarse la ropa que anuncia. Llevaba un vestido con un unicornio, ¡pegado a él!

– Tan pronto como inicie una discusión en Facebook sobre cómo la fotografía afecta el alma de un niño

– La infancia es un plan para el futuro. A Dianka le gustaría tomar decisiones independientes. Cuando un fotógrafo te dice qué hacer, es manejo del comportamiento. Además, el niño recibe muchos cumplidos durante la sesión de fotos. A veces en la vida tienes que esforzarte mucho para obtener resultados. ¿Es perjudicial para el bebé? No creo que, si haces todo con moderación, los pros superen a los contras. Y los psicólogos dicen que es mejor para un niño tener baja autoestima. La idea de que mi hija ganara por apariencia no me mentía. Desarrollar las habilidades mentales de un niño es muy importante para mí. Dianka quiere leer, toma un libro y pide leer.

– Taras Shevchenko Has mostrado un video de Dianka leyendo los poemas de Lena Kostenko, las capitales de los países con buenos nombres. Sé que su hija habla los tres idiomas.

– Soy partidario del desarrollo infantil temprano. Cuando Diana tenía seis meses, comencé a hablar con ella en inglés. Una cosa importante para mí es el multilingüismo infantil. El idioma se puede aprender a cualquier edad, pero es bueno aprenderlo desde la infancia, entonces el idioma no se considera extranjero. Dianka habla ucraniano, inglés y español y puede cambiar fácilmente entre cualquiera de ellos. Una vez, mi hija y yo estábamos esperando un vuelo en el aeropuerto. Los niños de habla inglesa jugaban cerca. Dianka se acercó a ellos y se unió a la conversación. El conocimiento del idioma supera las barreras. En un año y un mes mi hija sabía el alfabeto inglés. Luego lo olvidé, en un momento abrí el libro y comencé a poner las letras en palabras. A la edad de tres años, Tianca podía hablar tres idiomas a la vez: mezcló diferentes palabras en una oración, pero finalmente comenzó a separarse. ¡Estudiar capitales en general la fascinaba! Ella me siguió con fotos. Primero leemos uno o dos países y capitales al día, luego cinco. Entonces Tianca exploró 41 países y sus capitales. Para saber lo que he aprendido, ahora le cuento datos interesantes sobre los países.

– Los padres no publican fotos de sus hijos en Internet ni ocultan fotos en sus caras. ¿Cómo te sientes al respecto?

– Toda madre debe darse cuenta de qué es bueno y qué es malo para su bebé. Mi hija y yo vamos a la iglesia, mi bebé está bautizado, no somos supersticiosos, por eso estamos abiertos al mundo. También me acusaron de mostrar a veces fotos de mi hija, pero tengo mi propia opinión. Las sesiones de fotos son uno de los pasatiempos de Diana. También estudia canto, baile, yoga y dibujo en inglés. Ella lo sabe todo y elige lo más cercano a su corazón. Actualmente quiere ser piloto (Sonreír – Ed.) Junto a la hija feliz, ¡yo también soy feliz!