Desde España: la Juventus no recupera a Morata, el interés de la Roma verificado

Calciomercado Roma Morata – Impacto Álvaro Morata Con Juventus Esta temporada definitivamente no fue lo que esperábamos. El delantero español sufrió muchas veces y no pudo ver continuidad en goles y actuaciones. Para esto, la cantidad de canje del jugador se obtuvo a crédito.Atletico Madrid, Que está más lejos con el pianoconario que tienen Vilahovic En el visor. El futuro del ex Chelsea podría ser una sorpresa sensacional: la curiosidad Roma. Según el sitio web español todofichajes, José Mourinho pudo haber apuntado al propio Morata. Es defensa del Especial desde la época del Real Madrid y la Roma. La hipótesis es que la Juventus recibió un préstamo en enero a los españoles y la Roma lo recuperó en verano al cambiar su contrato con el Atlético de Madrid.

