Según los especialistas de Gli, la nueva especie alcanzó una longitud de unos 3,7 metros y vivió hace unos 83 millones de años.

Un grupo internacional de paleontólogos españoles y checos ha descubierto una nueva especie de tortuga marina extinta, considerada hasta hoy la más grande encontrada en territorio europeo, ya que medía más del doble de la actual tartarughe marina. A riferirlo è stato, giovedì, l’Universidad Autónoma de Barcelona. Secondo i responsibili della scoperta, pubblicata sulla rivista Informes científicosel nuevo ejemplo de reptil marino, denominado ‘Leviathanochelys aenigmatica’, è stato identificato grazie ai suoi frammenti ossei fosilizzati, trovati per la prima volta nel 2016 da un escursionista nel comune di Coll de Nargó, nei Pirenei catalani. En sucesivos scavi effetutati tra il il il 2016 e il 2021, è stato possibile recuperare la parte posteriore della conchiglia e una pelvi quasi completa; tutti risalenti al tardo Cretaceo, tra 83,6 e 72,1 milioni di anni fa.

Según especialistas, la tortuga se caracterizó por una longitud de unos 3,74 metros, mientras que la cuenca alcanzó 88,9 centímetros de ancho y 39,5 centímetros de largo. «Anche la morfologia dei fósiles fue molto curiosa, nel processo di researcha, estaba claro que se trataba de una nueva especie para la ciencia.«, dijo el investigador Óscar Castillo. Oltre alle grandi dimensioni, la nuova specie presentava due rigonfiamenti mai visti in altre tartarughe marine o terrestri, che sporgevano dalla parte anteriore del basso. Secondo i investigadores, queste projezioni ossee potieri essere correlate al loro aparato respiratoriomotivo per cui si pensa che conducessero uno stile di vita pelagico (lontano dalla costa) ed era in grado di reache grandi profundo. Date le sue dimensioni e la sua morfologia, il reptil marino appena esporto rappresenta la più grande specie di tortoise marine d’Europa, asouda la seconda più grande del mondo, superata solo dal genere ‘Archelon‘, che è stato trovato in Nord America e che si crede per aver misurato fino a 4,5 metri di lenghesta. «Somos optimistas y creemos que es posible encontrar más especies de tortugas gigantes en Europa“, ha detto lo scienziato Ángel Hernandez Lujánche ha agregado che “resti fragmentari di grandi tartarughe marine sono stati trovati in tutta Europa, ma nessuna di loro è così completo come Leviatanochelys“.