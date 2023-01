De Laurentiis: «Quei morti di fame della Serie A…» en España se vuelve viral

Le parole di Aurelio De Laurentiis che sono state revelado por la transmisión de Report diventano virali en España.

«Ho usato il signor Agnelli, perché mi serviva che lui mi andasse in c**o ai fondi che erano un’altra stronzata. Tutti morti di fama en Lega. Per un tozzo di pane, stavano vendendo i proximi sette, otto anni a un fondo. Allora io dico: ma che siete matti? Y allora io ho usato Agnelli perché claramente se entrava il fundo non gli permettevano di fare la Superlega e lui si è scagliato contro i fundi” queste le parole di Aurelio De Laurentiis nell’anticipazione di Report.

Informe le anticipazioni su De Laurentiis

Las declaraciones de Aurelio De Laurentiis del Informe se han hecho literalmente virales en España. Marca e As le hanno riportate sui respitiv portali online, in cui è stata una delle notizie più click. In particolare l’espressione “los muertos de hambre de la Serie A”, tradotto “quei morti di fame della Serie A” hanno in poco tempo fatto il giro del web.

Le anticipazioni di Report muestra las declaraciones del presidente De Laurentiis, il quale ha utilizado il presidente Agnelli per opporsi all’ingresso dei fundi nella Lega, pochiche molti presidentes della Lega erano pronti vendere proximi anni ad un fundo d’investimento per un tozzo di pane . La pregunta sigue abierta y será interesante ver cómo evolucionará en el futuro.