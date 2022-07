De Laurentiis en España, si muove qualcosa di grosso per il Napoli. Super acquisto o cessione di un big?

Nella giornata di domani il Napoli viaggerà alla volta di Dimaro, ancora non è certo se ci sarà Aurelio De Laurentis ad accogliere giocatori e staff tecnico in Trentino così come accaduto nei giorni scorsi. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da AreaNapoli.it il presidente partenopeo sarebe in España dopo aver lassito Los Ángeles qualche giorno fa. Al momento non è noto il motivo della sua tappa iberica. Ricordiamo che il patron azzurro ha tardato di qualche giorno il suo ritorno in Italia, ad esempio martedì scorso è stato annulato l’evento nei giardini del Palazzo Reale di Napoli donde habría tenido que contar su vida en pubblico.









I motivi del viaggio en España? Per il momento si può restare solo nel campo delle ipotesi. In genere quando De Laurentiis si muove in prima persona è per definee qualche grosso affaire. El presidente podría empezar a tratar en secreto la adquisición de un futbolista de gran nivel o definir el traspaso de algún jugador de la Azzurro a uno de los grandes españoles. Opure incontrarsi con Mertens (en realidad un Ibiza) per discutere del rinnovo? Per ora non si hanno altri dettagli sulla sua visita spagnola, in tal senso potrei arrivare confirme o smentite.