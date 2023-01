De España a la Serie A: llega Isco

Il giocatore spagnolo, senza contratto dalla scorso 21 dicembre, sarebe pronto a sbarcare in Italia. Ecco le ultime notizie legate a Isco

Può definirsi davvero desastrosa l’avventura al siviglia di Isco. Il talento spagnolo, che il prossimo 21 aprile compirà 31 anni, ha voluto strong repartire dall’Andalusia dopo aver chiuso con il Real Madrid.

Nella Capitale il classe 1992 non aveva più spazio ma nelle poche partite giocate era sempre a mettersi in mostra, dando prova della sua classe. Non è un caso se tanti club importanti, italiani e inglesi, hanno provato ad acquistarlo. In passato è stato accostato a Milán, Juventus mi Arsenal ma alla fine ha deciso di non lasciare la Spain. Impossibile giocare per i rivali storici del Barcelona o por l’Atléticol’altra teamra della capitale.

Isco è così ripartito dal Siviglia, dove ha giocato ben 19 partite, dodici en Liga, sei en Champions League y una en Coppa spagnola. Più di 1200 minutos per un solo gol, realizado contro il Copenhagen, en Europa. Un bottino non all’altezza della sua classe.

Isco ha comunque giocato tanto dimostrando di essere integro physicica e questo gli perotto di repartire ben presto.

Isco en la Serie A

Da paloma ripartirà Isco? En España sono convencido che ci sarà la serie A el futuro del fantasista. Il classe 1992 è stato accostato anche al Milan negli ultimi giorni ma ad oggi non appare esserci nulla di concreto ma il massimo campionato lo aspetta. Non ha dubbi Fichajes.net.

Son ben quattro i club italiani interesado en Isco: lo vorrebbe la Lacio, che sta pensado a lui per replace luis Alberto, sempre più vicino all’addio. La escuadra più interesta, però, appare essere la Florentina, che sta dimostrando di poter mettere a segno colpi importanti, come lo sabreb l’ex Real Madrid.

Sugerencia Salernitana

Attenzione, inoltre, ad altre due piste: una è davvero Suggestiva ma non impossibile. Stiamo parlando di quella che porterebbe Isco alla salernitana. I campani stanno facendo le cose in grande ei tifosi sognano un super colpo. Sono riusciuti a convencerre Ribery chissà che non ci riescano anche con lo spagnolo. Un’ultima pista, infine, porta Isco a Torino, sponda Juventus. Sarebbe alegri lo sponsor principale del classe 1992.