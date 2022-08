Dalla Spagna: «Ronaldo: Napoli l’opzione pi semplice, De Laurentiis pu fare il colpo»

Redacción3 AGO 2022 23:05

Cristiano Ronaldo Ha tenido intenciones en múltiples ocasiones de dejar el Manchester United. El portugués es ambicioso, quiere jugar en un equipo que compita en la Champions para marcar la diferencia en la competición continental para el club más importante. Dalla Spagna insistono no nell’accostare l’ex calciatore del Real Madrid al Napoli. Aunque CR7 si sia propuso all’Atletico Madrid e attende risposte dal club per il ritorno in Spagna e in Liga.









Il periodista Manu Sainz, su Diario AS, ha fatto luce sul futuro di Cristiano Ronaldo: «El jugador de fútbol portogese espera ancora nell’Atletico Madrid, ma il Napoli è l’option più facilimento realizabile per lui questo momento. Con il suo ok, il presidente del sodalizio campano Aurelio De Laurentiis riuscierbe a trovare il modo de realização l’operazione . Yo colchoneros, però, sono la sua prioridad». L’attaccante percepisce tuttavia uno stipendio troppo elevato per il Napoli.