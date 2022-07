Il portiere brasiliano del Barcelona Neto starebbe finalizzando il suo arrivo al Nápoles. E lo farebbe a condizioni molto vandigose, come racconta l’edizione odierna del quotidiano spagnolo Sport. Già nei giorni scorsi CalcioNapoli24 ha revelado el interés del club por Neto.

Neto al Nápoles

Il Barcellona lo liberebbe un parámetro cerodandogli il cartellino gratis, ma il portiere dovrebbe rinunciare ai soldi arretrati che gli dovrebbe i blaugranae abbassare l’ingaggio da chiedere al Nápoles.

Neto chiede da messi di lasciare il Barça, y esperaba encontrar un club en la Champions League o, al menos, un club que pudiera clasificarse. L’opción Celta è stata presa en consideración, ma è stato lo sames portiere a scluderla. Illinois Fulham era disponade a pagare uno stipendio importante, ma Neto no ne era convencido e il club inglés è vicino alla chiusura dell’ingaggio di Bernd León.

L’opción Nápoles è quella che più si addice a Neto: Crede di poter essere titolaree impulsar tu carrera en un club con importantes aspiraciones.

Yo suoi agentes stanno cercando di fare un accordo con il Barça, che vuole sparre lo stipendio per la stagione che gli resta nel contratto. Il Napoli non aspetterà tanto, questa settimana è fundamentale per concretizzare la partenza.

