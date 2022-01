Cosenza, el camino es frío

Cosenza cambia de opinión para atacar: El camino es genial, ahora el primer gol de DS Corretti está en la alineación de Génova

Después de un descanso en España conAlcarcón, Club de la División A Sekunda (Campeonato de España de Serie B), el futbolista ha llamado a Italia: debe volver. Entonces, para rodar Asencio, Nacido en 1998, precedido por Serie B Legg, sobre todo, Cosenza.

Como explica Tifocosenza.it, el camino hacia el ex español Génova mi Dormir, Entre otras cosas, será genial. El primer gol del director deportivo de 23 años Coretti Ofensivo y por unos días habría sido casi un futbolista Cosenza. Acuerdo total entre las partes sobre la base de un contrato de dos años y medio con personas notables. El sucesor de Less agregó que el español había cambiado de opinión y estaba impresionado por la oportunidad de jugar en un club que apunta a la Serie A, a pesar de la dificultad de aquellos que no pudieron compensar. Koda. Covit detuvo y pateó a un futbolista en España Lecce Para volver a otros fines. En ese momento tenía una buena relación con Cosenza, quien soñaba con traerlo de regreso al equipo.

Cosensa, no Asencio: Coretti vuelve a Pianchi

Ojos Antes de marcharse el jugador ya le había entrenado en su primera experiencia en Calabria Dormir. Sin embargo, tras la reconciliación, se habría producido un nuevo enfriamiento en el camino. rossoblù Los empleados han pensado durante mucho tiempo en la cuestión de terminar abandonando la hipótesis. Para empujar muchos factores en esta dirección, el jugador permanece inmóvil durante unos veinte días después de ser liberado por primera vez del club español.

También desde un punto de vista físico. Asencio Eso nunca fue una gran garantía. Teniendo en cuenta muchas de las incógnitas, la gerencia habría decidido buscar en otra parte: ahora el objetivo principal será Flavio. bianchiDelantero nacido en 2000 (pero sólo a crédito). Génova.