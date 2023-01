cosa pensano davvero i tedeschi

BERLINA (Alemania) – Sarebbe bastato un solo gol della Spagna para conquistar la calificación. Eppure, all’indomani dalla seconda esclusione consecutiva alla fase a gironi di un Mondiale, la Germania non cerca alibi. Gli uomini di Hansi Flick hanno vinto 4-2 contro il Costa Rica, ma la comfortita della Spagna contro il Giappone ha impedido il passaggio dei tedeschi agli ottavi. Ma i protagonistai tedeschi asolvono gli spagnoli.

La autocrítica de Flick

Il primo a fare autocritica è stato il ct tedesco Hansi Flick: «No, non faccio mai attenzione ai results delle otros equipos – ha affermato al fischio finale il commissario tecnico della Germania – dipendevamo da noi stessi. La somma delle prazionito ha contribuido alla nostra eliminación. Dobbiamo guardare soltanto a noi stessi: contro il Giappone abbiamo avuto bastante occasioni da gol, porque come nella parte finale della partita contro la Spagna. Se queste sfide avsero avuto un esito differente, le condizioni dell’ultima partita sarebbero state diversity”.

La misión de Havertz

A pesar de la doppietta decisiva realizzata control il costa Rica, anche Kai Havertz ha assolto la Spagna. “Abbiamo subito due gol in 15 minuti contro il Giappone – ammette l’attackante – è qualcosa che non può accadere in un Mondiale”.