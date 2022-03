Gli Azzurrini ad Helsinki es la segunda fase de la calificación en Europa para menores de 19 años. Squadra y el personal tienen un dominio de aprendiz de Serra Villaggio Azzurro en Novarello y parte del programa de capital finlandés en la base de datos de la base de datos. Per questo important appantamento, ct Carmine Nunziata has convocato 20 giocator, tutti ragazzi nati nel 2003 salvo Giacomo Faticanti (Roma), lonico sotto età, classe 2004. L’Italia è stata inseria nie Gioppo gioppo German En el caso de Finlandia, presentamos nuestra búsqueda ronda la parte superior de la cuota en la primera ronda de puntuación en Eslovenia con una red de percusión: vittorie su tre tre Litania (2-0), Island (3-0) y Eslovenia (3-0).-1).

Il calendario questa second phase prevede le tre partite, tutte ad Helsinki, mercoledì marzo alle 10.30 (ora italiana) contro la Germanyia; sabato 26 marzo alle 16.30 control i padroni di casa della Finlandia; marted 29 marzo alle 16.30 contro Belgio. Solo prima classificata nil girone staccheril il pass per la Slovacchia, con todas las finales en Europa 18 gigugno al Primo Luglio. La final final de este continente califica como los 5 primeros o ganadores de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en Indonesia.

Ultima edizione dell’Europeo Under 19 risale al 2019 quando l’Italia, nella fase finale disputata in Armenia, non riuscì a superere il primo turn, eliminata nell’tima partita dalla Spagna dopo un match intoso viro di hai 2-1) Poi diventati campioni d’Europa della categoria. Chiamato dimistario Federico Guidi en Sistuire, solla panchina Azzurra sodeva Carmine Nunziata che oggi, dopo due anni di interruzione dell’attività internazionale dovuta alla pandemia, quo efoic quote ‘ Technicolor Azzurro – the squadre of avremo di fronte, è riconosciuto da tutti. En Germania, Belgio es la única escuela en el mundo que tiene una primacía viva e inexistente en las calificaciones de calificación con el nivel más alto de calificación, el nivel más alto de primacía. El Embalse de Finlandia es una guía de escuadrón sofisticada, de origen natural, de espíritu público, solitaria, segue appsionatamente patentada. Lo scoglio: «E ‘es la primera parte del mundo – Sottolinea Nunziata – que es una batalla única, data lantica rivaliton agonistica tra Italia y Germania». La fiducia: “Abbiamo a buona escuadra, coni abiamo brillantemente superato il primo turno di calificación. C’entusiasmo e molta carica. Obtenga más información sobre el Anche Loro de Nostri – concluya el ct – sanno di avro di fronte un gruppo che ha dietro di sé una forte tradisionone calcistica. En Finlandia, el país admirado geocheremo.”

Lista de convocatorias

Portieri: Sebastiano Desplanches (Milán), Gioele Zacchi (Sassuolo);

difensori: Alessandro Fontanarosa (Inter), Diego Coppola (Hellas Verona), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Mulazzi (Juventus), Giorgio Scalvini (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Inter);

centrocampista: Cesare Casadei (Inter), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuele Giovane (Atalanta), Fabio Miretti (Juventus), Filippo Terracciano (Hellas Verona);

Attacanti: Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo (Napoli), Tommaso Baldanzi (Empoli), Wilfred Gnonto (Zurigo), Marco Nasti (Milán).