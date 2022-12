Condannato a 15 mesi di carcere per aver diffuso fake news suimigranti: la prima sentenza in Spagna

Quindici mesi di carcere y multa de 1.620 euros. È la condanna del Tribunale provinciale di Barcelona nei confrontasi di un uomo per aver pubblicato e poi diffuso, traverso contenu video, una noticias falsas rigardante – ven a escribir El Mundo – una «categoria vulnerabile» di persone, ovvero migranti minorenni. Si tratta della prima sentenza di questo genere in España quella che ha rigardato un uomo che ha fatto circolare sui red social Un filmato di 45 secondi cui si vede un’aggressione fisica di un uomo nei confrontazione di una donna, Attributendone la responsabilidad della violenza a un migrante minorenne residente in Cataluña. Un’accusa poi risultata falsa pochiche la vicenda – come scrive El Pais – è avvenuta en Porcelana e il video era stato diffuso dalle autorità pechinesi per identificare l’autore. Il perfil Twitter dell’uomo, oltre alla bufala sull’attacco – riporta il quotidiano spagnolo – conteneva diversi xenofobia post di natura e razzista con información distorsionada y falsa sugli inmigrantes en general. Il condannato ha reconocido la propria responsabilità rispetto alle acuse e ora il giudice dovrà decidere se permittergli di evitare il carcere, visto che la pena è inferiore ai due anni.

