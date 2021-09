Portugal ha cambiado mucho en los últimos años y especialmente su capital, Lisboa, hoy está llena de oportunidades para el entretenimiento y la supervivencia. Sin embargo, los icónicos tranvías y la fresca brisa del oeste, aterrizando y abordando, The Dardos de natillas Recién horneado y pagoda.

Sin embargo, la magia de esta tierra no se encuentra solo en Lisboa: es atacada por vagabundos en las interminables playas del Algarve y la costa mareal de Vincenta; Está alojado en monasterios escondidos en el país como el Domar construido por los Templarios y todavía tienen historia, y están en las paredes de castillos en ruinas desde Cindra hasta Obidos. Pero la belleza de Portugal fluye sobre todo en el Tauro, un río que se originó en la vecina España, corta al norte de Portugal y desemboca en el Atlético, separando Oporto de muchas Nova de Gaia. Las casas grandes son fabricantes locales, están envejeciendo, aprovechando la humedad garantizada por las playas.

Las costas de Oporto y Vila Nova de Gaia están conectadas por el Puente Dom Louis, una obra arquitectónica que se convirtió en Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996, a menudo atravesada por visitantes interesados ​​en visitar las bodegas de Vila Nova de Gaia y disfrutar de una variedad de sabores. El vino local, incluido el Porto, Ruby, es una variedad joven, potable, de tonalidad rubí, Downey, obtenida con las mismas uvas que Ruby, pero sometida a un proceso de maduración diferente, con tonalidad ámbar del vino, nueces menos dulces, avellanas y chocolate negro y unas preciosas notas añejas y concentrado, frutos secos, chocolate, queso o solo unos segundos harán el truco.



Foto de Alessandra Lanza

Sin notar uno de los muchos Perspectivas Ubicados en la ciudad, los letreros y símbolos de Càlem, Graham’s, Fonseca, Taylor’s y muchos más ya son visibles en la distancia, con turistas y entusiastas visitando sus bodegas llenas de barriles y Tubo (Los Prevención Portugués), un poco de historia y sabor ineludible en la región de Río Turó, siempre generoso y para todos los bolsillos. Y si tiene muchas opciones para hacer surf en los recorridos por el río en bote, alquile un automóvil, explore las increíbles montañas escondidas por las montañas y cree un clima extraordinario: nueve meses de invierno y tres meses de infierno, describiendo lo local, lo severo y luego temperaturas más cálidas – es rocoso y La combinación de suelo seco y muchos otros factores da vida a las uvas únicas en el mundo.

Por supuesto, los vinos de Turó, ya sean vinos verdes o alentinos producidos en el norte del país, se pueden degustar en cualquier lugar de Portugal. ¿Pero quieres dormir a orillas del río, rodeado de estos paisajes, y pasar por la carretera panorámica N222 que conecta Peso da Regua y Pinho? Si el verano ya es hermoso, y mucho menos el otoño, el amarillo de la tierra, el verde de las hojas y el azul del cielo y el río -el oro en la época de lluvias, debido a su nombre- son los tonos más cálidos que tienen. hacer para el invierno, cuando se prensa la uva recolectada, a veces con las patas. “El único recurso inconmensurable que asombra al mundo” fue escrito por el poeta portugués Miguel Torca, quien conversó con Aldo Turo, quien junto a Pexo Gorco y Sima Gorco crearon la región y ha sido reconocida como Patrimonio de la Humanidad por más de veinte años. en la categoría de “Evolución y Paisaje Cultural Vivo”.

Los caciques que plantaron viñedos hace unos siglos fueron nuestros antepasados ​​romanos, pero los ingleses ya tenían que buscar la forma de popularizar y buscar la uva en esta zona, pero sobre todo en el siglo XVII consiguieron importar vino sin los franceses, impidiendo las actuales relaciones comerciales de guerra. No es sorprendente que muchos de los principales fabricantes confíen en los llamados Quinde Fortificados o no, para la elaboración de sus vinos, hay nombres e historias que llegan de todas partes del canal. En aquellas zonas precisamente donde se consumen constantemente y donde Tubo El vino está listo para dar nuevos sabores a las destilerías de Oak, Irlanda y Gran Bretaña al final del ciclo de crianza. Para aquellos que quieran aprender más sobre el sabor, está el Museo Dro en Peso da Ragua, que no solo es muy atractivo, sino también una estrategia para explorar los alrededores.

No solo vino: Lameco, al sur del río, es una de las ciudades más bellas del norte de Portugal, y su santuario está dedicado a Nosa Senhora dos Remedios, un lugar de peregrinaje al que se puede llegar después de una agotadora escalera adornada con azulejos. La carnicería Qualifer Quinta Das Barracas en Pinhoo detendrá el tumulto de embutidos ahumados para tomar con una hogaza de pan y unos trozos de queso antes de abordar el tren. Te lleva allí. Lamentablemente, algunos días del año, hasta Bochinho, pasa por Dua. Entonces, si bebe demasiado, puede tomar un descanso de la conducción. De regreso a Oporto, vale la pena visitar la Casa de Matteos en Vila Real, famosa por las etiquetas de sus botellas. Rosa famosa 80 años de historia aclamados internacionalmente. El palacio y sus jardines son los mejores al atardecer y todos los negros deberían ser robados.



Parrot Tiles Salle Scalinate del Santourio di Nosa Senhora dos Remotio – Photo de Alessandra Lanza