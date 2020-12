“Con las nuevas restricciones gubernamentales para Navidad, debemos evitar la tercera ola

La emergencia del virus Corona continúa en Italia y en todo el mundo. En las últimas 14 horas, se han reportado 12.030 nuevos casos de coronavirus en Italia. Según el boletín del Ministerio de Salud, ayer fue lunes 14 de diciembre. 103.584 por la tela llevada. El número de muertos se mantuvo estable en comparación con ayer (+491). La zona con los acontecimientos más positivos a diario es Veneto, seguida de Emilia Romagna y Lazio. Aquí está la sección de detalles según la región: Lombardía: +945 Piamonte: +528 Campania: +1.088 Véneto: +2.826 Emilia Romagna: +1.574 Lacio: +1.315 Toscana: +445 Sicilia: +914 Liguria: +223 Baglia: +656 Estilo: +174 Abruzos: +192 Friuli Venecia Giulia: +402 Umbría: +49 LICENCIADO EN LETRAS. Bolzano: +68 Cerdeña: +228 LICENCIADO EN LETRAS. Trento: +114 Calabria: +166 Valle de Asta: +14 Basilicata: +65 Molise: +40 Según datos publicados por la Universidad Johns Hopkins, hay más de 72,5 millones de casos de bocio en el mundo, con más de 1,6 millones de muertes desde el inicio de la enfermedad. Según el Nbc, ya se ha alcanzado la asignación de 300.000 muertes del Govt-19 en los Estados Unidos. El nuevo apretón navideño gestionado por el gobierno se decidirá desde hoy hasta el miércoles. La nueva reunión del Comité Técnico-Científico tendrá lugar esta mañana a las 18 horas después de la cumbre con el primer ministro Giuseppe Conte y los jefes de delegación. Esta es la idea de todos en Italia en la Zona Roja. Este es un movimiento que algunos ejecutivos probablemente piensan que es demasiado. READ Los beneficiarios de la AUH cobrarán 000 8,000 al final del año escolar y al final del año sin cumplir con los requisitos de salud

