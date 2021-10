Comienza el tradicional concurso mundial de fotografía, en el que también pueden competir los lituanos – AINA

Los premios NEXT-IMAGE Awards, un concurso anual de fotografía móvil organizado por la empresa de tecnología Huawei, han comenzado oficialmente. Se anima a los concursantes a expresar todo su potencial creativo y participar en la competencia enviando sus fotos o videos más impresionantes. Este año, los concursantes competirán por premios exclusivos: por ejemplo, 10 mil. USD o el último teléfono Huawei.

“Hay 10 categorías diferentes en esta competencia, que se entrelazan con el tema principal de los premios Next-Image:” Better Together “. Aquellos que capturen momentos significativos tendrán la oportunidad de competir en el premio acumulado de logros”, dijo Li. Changju, director de marketing estratégico de Huawei.

El material versátil de la belleza

La competencia es la competencia de fotografía de teléfonos inteligentes más grande del mundo, que se lleva a cabo desde 2017. Ya se han estimado más de 2 millones. Obras. Los participantes en el quinto concurso debían utilizar las mejores funciones fotográficas de los teléfonos inteligentes de Hawaii de una manera muy original y de alta calidad.

Para capturar la amplia gama de belleza y diversidad en las fotos, los organizadores del concurso ofrecen a los participantes competir en 10 categorías diferentes: “Retrato”, “Monocromático”, “Color”.), Instantánea, Noche, Teleobjetivo, Ángulo súper blanco, Súper macro ), Cuentacuentos. El último tipo es el creador de la historia, que es un formato de video.

No solo el ex ganador del Premio Pulitzer y ex ganador del concurso, sino también el equipo de diversos fotógrafos de todo el mundo apreciarán los esfuerzos de los concursantes para transformar sus habilidades creativas.

Los lituanos ya estaban contentos con los regalos

Los organizadores de la competencia anuncian que los concursantes de los Premios NEXT-IMAGE 2021 de este año pueden ganar más de 70 premios diferentes. Los tres ganadores del gran premio recibirán 10,000 cada uno. Dólar estadounidense. Los ganadores de categorías individuales pueden disfrutar de 1 mil. Los ganadores del Concurso y Premios Americanos Hawaii Watch 3 Smart Watches. Se otorgan premios innovadores a diez estudiantes que no recibieron 1,000 estudiantes por primera vez este año. Dólares estadounidenses, pero el último teléfono inteligente de Huawei. Además, se emitirán certificados electrónicos a todos los ganadores.

La competencia fue única y pudimos ver dos apellidos lituanos entre los 50 propietarios de los mejores empleados en años anteriores. Mindaugas Drigotas y Daiva Seibelienė corearon con éxito “¡Hola, vida!” Aparecido en la sección. METRO. Tricotas “puntos – en todas partes”, y d. Zibileen – ganó con la foto “tan esperada”.

Consejos para los participantes

Para cualquiera que decida probar suerte en esta competencia, es útil utilizar los consejos compartidos por Urtė Eidžiūnaitė, gerente de capacitación de productos de Huawei en Lituania.

“Antes de pensar en qué, cuándo y dónde tomar fotografías, es importante conocer todas las funciones, configuraciones y funciones de disparo de su teléfono. A medida que la tecnología de la cámara del teléfono inteligente continúa evolucionando, es posible que tenga características que quizás no conozca. Mod, que te permite capturar el momento perfecto incluso de noche.Además, es necesario hacer algunos deberes antes de la fotografía o la fotografía.El creador debe pensar de antemano cómo la idea creada en la mente debe ser significativa en la foto.Elige un tema y un plan. un diseño: todo esto debe hacerse con anticipación Y lo más importante, tenga en cuenta que puede llevar mucho tiempo elegir un tema antes de que todas las condiciones permitan la mejor vista, por ejemplo, la posición del sol o la luna correctos, brillo y clima favorable. Te hará esperar más de una hora. Pero definitivamente vale la pena intentarlo para obtener una toma excepcional.

Sin embargo, U. Eidžiūnaitė agrega que incluso quienes siguen todas las sugerencias deben comprender que la fórmula para el éxito creativo es siempre única: “Al fotografiar, primero se debe intentar contar una historia interesante y convincente. Incluso el mejor producto teórico no puede garantizar el éxito . Entonces, la clave del éxito es una expresión de sentimientos y experiencias personales “.

¿Como participar?

Compite por los 10 mil principales. Para obtener un premio de $, debe visitar la competencia oficial Sitio web Y sube tus fotos. Puedes participar en el concurso utilizando tu cuenta de Instagram. Todo lo que tiene que hacer es publicar la foto que tomó en su teléfono inteligente Huawei y etiquetar su cuenta @HuaweiMobileLT usando la lista de reproducción #HuaweiNextImage. Los ganadores recibirán premios, incluido el último teléfono Huawei. Se aceptarán inscripciones competitivas hasta 2021. 30 de noviembre