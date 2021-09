Comida turca del chef Brock Ostemir a la Liga – futbolistas en el DRT Sport

Ostemir, uno de los más de 100 influencers de las redes sociales, ha acordado con La Liga, una filial de los clubes de la 1ª y 2ª liga, apoyar las actividades de promoción y marketing de la 1ª Liga española de fútbol (La Liga). En el mundo. Habló con AA en Madrid, donde se llamaba La Liga.

Astemir, que respondió a nuestras preguntas antes del partido contra Zelda Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu, que regresó al Real Madrid después de 560 días, dijo que estaba en contacto constante con La Liga y que venía a España por cuarta vez.

Chef turco, su relación con la Liga “El fútbol es tan global como la comida. Cuando me llegó la Liga Praga, presentas la cocina turca en todo el mundo con la comida que cocinas. Como españoles, somos famosos por el fútbol, ​​amamos el fútbol. Combinemos estos dos y hagamos proyectos conjuntos. ‘ ellos dijeron. ” Me dijo.

Atlético de Madrid, Real Madrid, Getafe …

Se le ha vinculado con un fichaje por Madrid, Atlético de Madrid, Real Madrid y Getafe. “Vi que la gente aquí ama a nuestro país y conoce bien a los turcos y nuestra cultura”. Ostemir continuó sus palabras de la siguiente manera:

“Hicimos un gran pastel para celebrar el 4º aniversario de la inauguración del campo del Atlético de Madrid. También me preparé para los jugadores del Atlético de Madrid. Nos invitaron al Real Madrid y cenamos con sus jugadores especiales. El capitán del Real Madrid Marcelo, un muy amigo mío en su casa. “Hicimos kebabs. También estaba muy feliz. Él era muy feliz. Este es un trabajo profesional, pero no tengo ingresos. Cooperamos entre nosotros. “

“Ronaldo me invitó a Inglaterra”

No coopera con otras ligas que no sean La Liga, pero insiste en que está en conversaciones con el Manchester United en el Reino Unido, dijo Astemir.El hermano Cristiano Ronaldo es mi amigo. Lo conocimos cuando vino a mi restaurante en Dubai. Me instó. Ven a Purak England. Dijo. Estamos en conversación. Espero que puedas vernos allí pronto. “ Reportado.

“Estoy muy feliz de representar a mi país aquí”.

Al señalar que la comida, como el fútbol, ​​es un idioma universal y atrae a todos, Ostmeier dijo: “Estoy muy feliz de representar a mi país aquí. Recibo más solicitudes de las personas de las que esperaba. Aman tanto a nuestro país, me siguen y vienen a mis restaurantes. Es un orgullo especial para mí como turco. Lo intento mi mejor esfuerzo. Continuaré. “ Usó sus declaraciones.

Aztemir respondió una pregunta sobre sus fans que querían mostrarle amor y atención mientras caminaban por la calle y se tomaban fotos juntos. “Ganarme el amor de la gente es más importante para mí que la cooperación financiera que viene de aquí. Entonces, si puedo conseguir un lugar en el corazón de la gente aquí, como turco, no hay nadie más feliz que yo”. Dio la respuesta.