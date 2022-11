Comida callejera en España

Un grande utilizzo di erbe aromatiche, sapori mediterranei intensi, una tradizione antica e fascinante: ecco la cucina española, tra le più autentiche d’Europa, frutto di un precioso agroalimentare patrimonio y la sapiente capacità di rendere ogni piatto unico nel suo genere. En España tutto può diventare uno street food: del resto, stiamo parlando del Paese dei bar de tapas, locali che offonro piccoli bocconi che permito di provare più pietanze, una especie de aperitivo con assaggi diversi e caracteristici. Il nome deriva dal termine tapar “Coprire”, e deriva dall’antica usanza di coprire i bicchieri di vino nelle taverna con un pezzo di pane per evitare di farli impolverare. Tanti, quindi, gli street food da provare: ecco una selezione con tre dei migliori assaggi dalla Spagna.

Churros, le frittelle dolci

Perfette da intingere nella cioccolata calda, le frittelle dalla forma elongata sono dei dolci più populari di semper, comfort food ideale nelle giornate più fredde. Tante le teorie circa l’origine dei churros, secondo molti nati grazie ai pastori spagnoli di alta montagna che, non avendo accesso alle pasticcerie ei forni dei paesi, si trovarono costretti a creare da loro un dolcetto di piccole dimensioni, facile da coocere sul fuoco. Ad accreditare questa ipotesi, l’esistenza di una razza di coora callama navajo-churro, tipica della Penisola Iberica and charaterizzata da longe horns di a forma simile a quella delle delle frittelle. Altra leggenda narra invece che furono i marinai portoghesi a importare la ricetta, ispirandosi a un cibo del Nord della Cina chiamato tu tiao una striscia di pasta salata e fritta, consuma una colazione con riso e tofu.

La variante de los churros

Il dolce, comunque, ha fatto il giro del mondo, Taking forme, dimensioni e sapori diversi a seconda del territorio. Hoy estamos aquí churros relleno argentino, yo guayaba lleno churros cubano, yo dulce del relleno de leche mexicano y ancora i queso lleno churros Uruguayo. Ne esistono anche delle varianti salate, condite con formaggio, salumi e spezie, ma in qualsiasi caso la regola per degustarli è semper la samesa, come recitano fin dal dal 1894 i proprietario di Los Galayos, una delle più antiche churrerias di Madrid: “¡I churros si devono poter mangiare dandosi tempo e senza fretta!”.

Bocadillo, el panino español

Todo el mundo es panino: Hay muchos tipos de bocadillos., ogni Paese ha la sua specialità. Perfetto per uno spuntino o una pausa pranzo veloce, ideale per i travellers che hanno poco tempo ha disposizione ma non vologon comunque renunciare a un assaggio di prodotti tipici, il panino è da sempre uno dei punti fermi dello street food internazionale. Quello english è il Bocadillo, fatto con la barra de pan, l’equivalente iberico della baguette francese, un panino bianco lungo e basso, dalla mollica soffice y la crosta dorata. Da tagliare e farcire con tutti i migliori ingredientes della cucina locale: tra i più traditionali, trovamos quello con tonno, pomodoro, olive e sale, ma anche quello con la tortilla. Quest’ultima è uno dei piatti tipici più famosi del Paese, una frittata di ova e patate alta e soffice, già diffusa nel Cinquecento nell’impero azteco, conquistato dalla Spagna. Otra versión popolare y golosissima è quella con calamares fritos, oppure con il chorizo.

Patatas Bravas

Selvagge, arrabbiate: è questo il significato di bravas, termine azzeccatissimo per questa preparación dal gusto infondibile, tra le tapas più aprecio di semper. Stiamo hablando delle Patatas Bravas, patate a cubotti fritte y cubierto con una salsa di pomodoro piccante, servido tradicionalmente en una ciotolina di terracotta. Una ricetta nata a Madrid dopo la conquista dell’impero Inca, momento che segnò l’arrivo in terra spagnola di diversi ingredientei nuovi come il pomodoro. Una especialidad económica e che mette tutti d’accordo, immancabile in qualsiasi tapas bar che si rispetti, calliama così per la sua semplicità ma anche per la piccantezza della salsa, che varia di regione in regione. En Catalogna, per esempio, si prepara con peperoncino, olio, paprika e aceto, ma ogni famiglia ha la sua ricetta: quello che non può mai mancare in questo piatto da passeggio è il tocco piccante che rende le patate…bravas.

La ricetta dei churros al formaggio

250 g de harina

250 g de agua

2 uova

30 g de burro

30 g de parmigiano o pecorino gratugiato

Rebaja

Aceite de oliva virgen extra

Portare ad ebollizione l’acqua con il burro ed il sale. Al bollore poursare in un solo colpo la farina setacciata e mescolare con il cucciaio di legno fino quando il composto se vuelve homogéneo. Quando la pastella iniziérà a staccarsi dalle pareti del tegame togliere dal fuoco, lasciar refeffdare e incorporare le ova intere unendole una alla volta. Amalgamare lavorando ancora energicamente per ottenere un impasto liscio e lucido e incorporare il formaggio grattugiato. Mescolare e con l’aiuto di a spatula prelevare tutta la pastella e introdurla a tasca da pasticcere con la bocchetta a stella. Portare l’olio a una temperatura de 160-170°C y comenzando desde el centro de la olla lasciar cadere una sola barra de pastel formando una especie de espiral. En alternativa si possono creare anche dei singoli bastoncini lunghi circa 10 cm, l’importante è che l’olio sia abdolente e venga cambiato spesso perché la presenza del formaggio crea facilente residui che brucerebbero. Scolare i churros quando sono ben ben dorati da tutte le parti, asciugarli su carta da cucina, tagliarli con le forbici della misura desiderata e servirli inmediatamente.

