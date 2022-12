Clasificación Copa del Mundo FIBA ​​2023: Italia Spagna 84-88 d1ts | Deporte24h

Pesaro – Ci vorrà ancora un po’ di tempo perché l’Italia del Basket di Pozzecco riesca a vincere le partite che contano. Anche contro la Spagna, en ocasiones delle qualifiche per la FIBA ​​​​World Cup 2023 gli azzurri sfiorano l’impresa, ma poi cedono sul più bello. Un po’ come accaduto agli ultimi europei. La strada per tornare ad essere una formazione vincente è disseminata di confortante a fil di sirena. Quella di ieri ne è un’altra. Si spera che non diventi un’habitudine.

L’Italia lotta con testa e cuore per 45 minuti contro i campione d’Europa e del Mondo in carica, ma deve arrendersi dopo un Supplementare, terminato 84-88 in favore della Spagna.

El mejor anotador fue Nico Mannion con 20 puntos. Spissu con 12 puntos y Bligha con 10 puntos gli altri Azzurri in doppia cifra. Severini ritocca il suo carrera alta en Nazionale segnando 8 puntos.

Così entrenador Pozzecco una buena partita: “Felicitaciones a tutti i ragazzi in campo. È stato uno spot bellissimo per la pallacanestro. Avremmo voluto vincere. I miei ragazzi hanno giocato con il cuore davianti ad un pubblico fantastico. Chi ha guardadoto la partita in tv ha siuremente pensato che il basket è uno sport bellissimo. Ora ricarichiamo le pile e andiamo in Georgia per provare a vincere una partita molto complicata”.

Las palabras de Marco Spissu: “Non è facile digerire questa sconfitta. Dobbiamo reprimandarci subito perché lunedì ci aspetta un’altra partita tosta, che per noi è importantissimo vincere”.

Nelle altre partite del Girone L’Ukraina si è imposta en casa dei Paesi Bassi (77-96) mientras que Georgia è passata en Islandia (85-88). Oggi gli Azzurri voleranno alla volta di Tbilisi, dove lunedì affrontenanno i padroni di casa della Georgia. El partido será retransmitido en directo por Rai 3, Eleven y Sky Sport.

Italia: Spissu* 12 (2/4, 2/3), Mannion 20 (4/8, 3/8), Bligha 10 (4/5), Tessitori* 8 (3/4), Ricci* 5 (1/ 1, 1/6), Moraschini NE, Baldasso 4 (2/2, 0/4), Caruso NE, Vitali* 8 (1/3 de 3), Severini 8 (2/3 de 3), Pajola 2 (1 /3, 0/2), Petrucelli* 7 (1/4, 1/4). Todos. Pozzecco.

España: Fernández 28 (2/5, 4/8), Brizuela* 5 (1/2, 0/2), Díaz* 8 (1/2, 2/3), Saiz* 9 (2/4), Salvo * 8 (2/3, 0/1), Guerrero 1 (0/1), Barreiro 0 (0/1 de 3), Yusta 9 (3/5, 1/5), Sima 6 (2/3), Bassas 2 (1/2, 0/1), Núñez 0 (0/2), Parra* 12 (2/5, 2/6). Todos. Scariolo.

Tiri da due Ita 18/31, 16/34; Tiri da tre Ita 10/33, Spa 9/27; Tiri liberi Ita 18/23, Spa 29/39. Rimbalzi Ita 27 (Pajola e Ricci 4), Spa 45 (Parra 8). Asistencias Ita 18 (Vitali 5), Spa 20 (Diaz 7).

Arbitri: Yohan Rosso (Francia), Kerem Baki (Turquía), Peter Praksch (Ungheria)

Espectadores: 10.000

Nota:

Fallo técnico alla panchina Azzurra al 9′ del primo quarto; técnica a Mannion a 7’22” dell’ultimo quarto.

Antideportivos: Parra (Balneario).

Usciti 5 Falli: Ricci (Ita), Saiz (Esp).