La primavera è vicina e la voglia di sole aumenta semper di più. Torna la voglia di viaggiare anche grazie all’llantamento delle norm in tutto il mondo, italia compresa . Entra, echa un vistazo a algunos de los portales más populares con inestabilidades climáticas. Alrora dove andare in vacanza se primo obiettivo è trovare quasi sikuramente il sole? En definitiva, un nuevo estudio.

La nueva clasificación delle città più soleggiate d’Europa

En una de las respuestas o el comando: «quote sono città più solgigate d’Europa» de pensato holidu, en caso de una vacante en un vehículo de motor, comprobar los datos en un libro de registro con el número mayor en el único al mes. El sono clásico questa dominante es el principal italiano o spagnole. Scopriamo Insieme Los 10 primeros puestos.

Al décimo post si piazza l’affascinante Palermo con un medio en 340 ore en sole al mes. Non solo bellezza in ogni angolo, ma anche luce e bel tempo quasi sempre. Nona posizione per Granada in Andalucía, cità ricca di storia, con un patrimonio artistico-culture unico nel suo genere, ma anche con tanto sole: una media di 341 ore al mese.

Stessa quant quanti di ore mensili di sole anche per las Palmas, Capital de Gran Canaria, una de las isole del’Arcipelago del Canarie che si piazza all’ottavo post. Al settimo, invece, troviamo la Francia con Nizza Si quieres sacarle el máximo partido a sus 342 páginas en los medios, puedes consultar el Louis Giuseo Dolcezza della de Costa Azzurra.

Aquí está el artículo completo a través del sitio web Uncategorized: Valencia, con 343 vistas en sole al mese, ma anche caratterizzata da bellezza y vivacità. Arriva al quinto siciliana Messina, cità che vanta una temperatura media di 18 ° centigrade, 345 ore sole mensili, arte, cultura, mare e bellissime vedute.

Quarta position per Malaga in Spagna che, pur avendo lo numero di sole sole mansili di Messina, ovvero 345, tiene una temperatura media de 30. Medaglia di bronzo per a cità situe nel sud-est della Spagna: Murciaen Costa Clida, con 346 ore sole ma anche un espléndido centro histórico y una miriade di spiagge con baie adatte per nuare.

Segundo grado del podio para Catania, sulla costa orientale della Sicilia, con 347 mineral en lenguado al mes. El sitio es ideal para los visitantes patrimonio centrífugo dell’UNESCO, ma anche per ammirare ltivo y straordinario Etna.

La città più soleggiata d’Europa è una spagnola: Alicante. Situata sulla costa sud-orientale del paese, sfoggia una media di 349 ore di al mese and a temperature di circa 20 gradi. Insomma, en la parte superior del condimento per sue meravigliose spiagge y en el caso de colorate all cità vecchia.

El resto della clasifica

El resto del continuo de los 30 principales está dominado por el principal la cità spagnole e italiane, unaltar apparizione francese con Marsiglia al 13 post. Gli unii altri Paesi con città rappresentate en Albania, con Tirana al 16 ° post, la Grecia con tu capitale Atene al 18 ° post, la Bulgaria con Sofia al 24 ° post, la Svizzera con Zurigo al 25 ° post Portugallo con Lisbona al 27 correo.

Per L’Italia troviamo Roma al 17 ° post, Napoli, Bari y Torino rispattivamente al 20 °, 21 ° e 22 ° post, Verona al 26 e, Venezia, Milano e Firenze al 28 °, 29 30 30 post.