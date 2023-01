Ciclocross, le giovanissime Zoe Backstedt y Marie Schreiber regine di Gran Bretagna e Luxembourg; Felipe Orts primo en España

Due giovannissime promesse del ciclocross femminile lasciano il segno nei respitsip Campionati nazionali. En Gran Bretaña il titolo è andato a Zoe Backstedt. La 18enne, in gara con i colori della Ef Educación-Tibco-Svp (con cui sarà in azione anche su strada nel 2023), ha confirmato quanto di buono fatto vedere negli appuntanti internationali precedentes andando a cogliere la vittoria, in perfetta solitudine, sul percorso di Westmorland. Completa el podio Annie última educar Ella Maclean-Howellrespectivamente seconda y terza sotto lo striscione del traguardo di giornata.

In chiave giovani promesse, nella domenica dei Campionati nazionali spicca anche il nome di María Schreiber, che si è imposta nella gara valida per il titolo luxemburghese. 20 años, en gara con la maglia della Tormans, Schreiber ha conquistado el éxito, interruptendo così la larga lista de éxitos de cristina majerus, che si imponeva ininterrottamente da 12 stagioni e che questa volta, però, non era in gara. Anche la giovanissima luxemburgués estará en acción anche nelle gare su strada del calendario 2023, visto il suo recente ingaggio da parte della SDWorx.

La prova maschile spagnola ha invece visto el éxito de Felipe Orts. Il 28enne si è visto spesso in azione, a buon livello, nelle gare internazionali della stagione e ha mantenato fede al pronostico della gara svoltasi a Vic. Sul podio con Orts sono saliti Jofre Cullell Estapé mi Kevin Suárez Fernández.